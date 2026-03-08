Baby Etchecopar anticipó quiénes podrían ser candidatos a presidente en 2027 con una dura advertencia para Javier Milei

El conductor se refirió a la carrera electoral en ciernes, y además de señalar el perfil del próximo mandatario por el que votarían los argentinos, cuestionó de manera tajante algunas decisiones del oficialismo.

Baby Etchecopar vaticinó en el editorial de su programa en A24 qué podría pasar en las próximas elecciones presidenciales de nuestro país. El conductor cuestionó algunos aspectos del rumbo del oficialismo, y dio pistas sobre lo que sucedería en las urnas en 2027.

Tras tildar de "prefabricada" la guerra entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, el periodista anticipó de cara a lo que votarían los argentinos: "Subyacen algunos nombres de la política que se están empezando a medir, entre ellos Victoria Villarruel, Jorge Macri... Hay mucha gente que de aparecer un pichón nuevo, no digo los viejos, nuevo; estaría empezando a saborear un cambio dentro del cambio. Creo que si tiene que haber un candiato nuevo, va a ser un candidato de ultraderecha".

Luego, Baby Etchecopar remarcó: "La gente a la izquierda no la quiere ver nunca más, va a ser un candidato de ultraderecha dentro de la derecha, acuerdense de lo que yo les digo. Creo que Villarruel tiene un porcentaje de fachos duros que la van a votar, creo que con Macri hay una ola que lo votaría y una cantidad de indecisos que también lo votaría".

Baby Etchecopar compartió una lista de presidenciables con una advertencia para Javier Milei Baby Etchecopar y su advertencia para Javier Milei en la carrera electoral En la carrera electoral, Etchecopar señaló desde Basta Baby (A24): "Hay un montón de gente que está empezando a aspirar a ser candidata, y ahí es donde se va a poner linda la política, cuando nos dejen de aburrir los de Milei con que 'somos los únicos'. Y además, que venga gente nueva es un buen antídoto para que no se le ocurra a Karina Milei ser sucesora del hermano".

En su análisis sobre la gestión en curso de Javier Milei, Baby Etchecopar dejó en claro que lo acompaña en la batalla cultural, pero no en la economía. En este sentido, el comunicador cuestionó la progresiva destrucción de la clase media, y apuntó contra el presidente por desatender a ese sector clave de la sociedad.