Domada a los kukas, inflación, y futura reelección: las mejores definiciones de Javier Milei

Javier Milei defendió este domingo la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del ministerio de Justicia y rechazó las versiones que vinculan su llegada al gabinete con un supuesto intento de beneficiar a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) .

“ Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Claudio Tapia o a Pablo Toviggino ”, afirmó durante una entrevista con el programa La Cornisa , conducido por Luis Majul en LN+ . “ Si son culpables, que paguen ”, agregó.

Las declaraciones del jefe de Estado se producen luego de que el último viernes se concretara la salida del entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) , Daniel Vítolo , quien había quedado identificado como uno de los principales impulsores de las investigaciones sobre la conducción de la AFA y había pedido la designación de veedores dentro de la entidad que dirige Tapia.

Tras su llegada al Gobierno, Mahiques también rechazó que su designación estuviera relacionada con un intento de frenar esas investigaciones. “ No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. No hay ningún interés mío en hacerlo ”, sostuvo el ministro en diálogo con LN+ .

Mahiques, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, es hijo del camarista de la Cámara Federal de Casación Penal , Carlos Mahiques . Este último debía intervenir en el conflicto de competencia judicial en la causa vinculada a la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino , tesorero de la AFA, aunque se apartó del expediente el mes pasado después de que se revelara que el magistrado había celebrado ahí su cumpleaños el año pasado. Sobre ese episodio, Milei consideró que se trataba de maniobras políticas contra el funcionario. “ Como toda persona pública sufre operaciones ”, sostuvo.

En la entrevista —grabada antes de su viaje a Estados Unidos— el Presidente destacó el perfil técnico del nuevo ministro y defendió su elección al frente de la cartera judicial. “Mahiques es una persona con mucha experiencia”, afirmó. Y agregó: “Tiene mucho trabajo en la función pública en la justicia. Es alguien que entiende y que está en condiciones de hacer frente a un ministerio tan importante como el de Justicia”.

En ese sentido, justificó su decisión: “Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Conoce la dinámica del sector judicial. Necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender”.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la situación de las vacantes dentro de la Justicia Federal, un problema que afecta el funcionamiento de los tribunales desde hace años. “Es un tema que hay que resolver”, reconoció el mandatario. Y agregó: “Aquellas que requieren una mayoría simple podemos avanzar sin problemas, y se va a intentar encontrar a los mejores”.

Cruces con la oposición y críticas al kirchnerismo

El Presidente también aprovechó la entrevista para defender su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y volvió a cuestionar con dureza al kirchnerismo. “Le di una domada a los kukas en el Congreso. No estuvo planificada mi reacción. Yo no empecé con las agresiones. Estas personas son enemigos políticos”, afirmó.

En ese marco, envió además un mensaje directo a la oposición. “No me van a llevar puesto como a (Mauricio) Macri. Él tiene el manual de las formas”, sostuvo. Y marcó diferencias con el expresidente: “Yo tengo un perfil más gladiador. Al kirchnerismo no le regalo un milímetro. Me parece triste estar discutiendo las formas. No me voy a dejar pisotear por los que destruyeron la Argentina”.

Críticas a empresarios y al caso Fate

En otro tramo de la entrevista, Milei también apuntó contra algunos empresarios y acusó a referentes del sector industrial de haber intentado presionar a su gobierno. En particular, calificó de “prebendarios y extorsionadores” a empresarios como Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, aunque aclaró que su postura no implica un rechazo al sector privado. “No soy anti-empresario”, aclaró.

El mandatario también cuestionó al grupo Techint, al afirmar que vendía insumos a precios excesivos. “Techint se pagó la tonelada de tubo de acero por 4000 dólares cuando vale US$1400. El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, sostuvo.

En relación con el cierre de la planta de Fate, que implicó la pérdida de cientos de puestos de trabajo, el Presidente expresó comprensión hacia los trabajadores afectados. “Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Comparto su dolor. He estado desempleado. Sé el sufrimiento y el dolor”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que la empresa había advertido previamente al Gobierno sobre su situación. “Fate tenía problemas hace muchos años, era una práctica tradicional de apretar gobiernos con que si no le subían la protección para Fate y Aluar, tiraba a la gente a la calle. ¿Cree que no llamó antes para decir que iba a tirar a la gente a la calle? A mí no, pero sí a gente del Gobierno”, afirmó.

Reelección, economía y el caso del gendarme Gallo

Consultado sobre una eventual reelección, Milei descartó impulsar cambios constitucionales para habilitar la permanencia en el poder. “Eso va a surgir si hago las cosas bien. No quiero reformar la Constitución y tampoco quiero reelección indefinida”, sostuvo. Y añadió: “En 2031 me voy a vivir a un campo. No me ven más. Me voy a vivir con mis hijitos”.

El Presidente también se refirió al regreso al país del gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció 448 días detenido en Venezuela antes de ser liberado en una operación que involucró gestiones vinculadas con la AFA. “Lo importante es que volvió a la Argentina. Fue posible gracias a que Trump liberó a Venezuela de [Nicolás] Maduro”, afirmó.

Al mismo tiempo cuestionó a la dirigencia del fútbol argentino por su presunta demora en las gestiones para lograr la liberación. “Si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes? No hubo un solo foro en el que no haya reclamado por Nahuel Gallo”, sostuvo.

En el plano económico, el mandatario ratificó el rumbo de su programa y volvió a proyectar una fuerte desaceleración de la inflación en los próximos meses. “Pasado el primer trimestre, la inflación va a volver a caer. Entre junio y agosto la inflación va a empezar con cero”, aseguró.

Según explicó, ese proceso se consolidará a medida que se normalice la demanda de dinero en la economía. De acuerdo con su pronóstico, si el programa fiscal se mantiene, el país podría alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 8%, siempre que continúe lo que definió como una política de disciplina fiscal y se frene lo que llamó la “actitud golpista” de ciertos sectores de la oposición.