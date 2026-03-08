El Chiqui Tapia ninguneó la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: "¿Son más? No sabía"

Claudio Tapia fue consultado por la medida que tomó River de no asistir más a las reuniones del C.E., pero le restó importancia al hecho.

Esta tajante decisión generó fuertes repercusiones en el fútbol argentino, más que nada teniendo en cuenta el tamaño y alcance del club que la tomó y los duros antecedentes de cómo actuó el ente madre con las instituciones que osaron a marcar una postura pública contraria a la conducción de Claudio Tapia.

Te puede interesar La formación que pondrá Chacho Coudet para su debut en River, ante Huracán: hay sorpresas

Tapia ninguneó la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA Tapia ninguneó la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA En ese sentido, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino tuvo la oportunidad de romper el silencio respecto de este tema. Este sábado, tras el acto que encabezó en el microestadio de Instituto de Córdoba con todos los dirigentes del interior, fue consultado por la postura del Millonario y la posibilidad de que más clubes se le sumen. "Ah, ¿son más? No sabía...", lanzó de manera irónica y cortante, restándole importancia al hecho.

Ante la insistencia del cronista que le hizo la pregunta sobre su opinión, se explayó un poquito más: "Cuando nosotros asumimos (en 2017), River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River, ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte", apuntó el Chiqui, ninguneando la medida de protesta.