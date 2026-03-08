El Chiqui Tapia ninguneó la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA: "¿Son más? No sabía"
Claudio Tapia fue consultado por la medida que tomó River de no asistir más a las reuniones del C.E., pero le restó importancia al hecho.
River Plate pateó el tablero. Este jueves, luego de que se conociera la modificación en el reglamento para la clasificación a copas internacionales (que comenzará a aplicarse a partir de la próxima temporada y no tendrá efecto en la actual), el cuadro de Núñez anunció que dejará de formar parte de las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA.
Esta tajante decisión generó fuertes repercusiones en el fútbol argentino, más que nada teniendo en cuenta el tamaño y alcance del club que la tomó y los duros antecedentes de cómo actuó el ente madre con las instituciones que osaron a marcar una postura pública contraria a la conducción de Claudio Tapia.
Tapia ninguneó la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA
En ese sentido, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino tuvo la oportunidad de romper el silencio respecto de este tema. Este sábado, tras el acto que encabezó en el microestadio de Instituto de Córdoba con todos los dirigentes del interior, fue consultado por la postura del Millonario y la posibilidad de que más clubes se le sumen. "Ah, ¿son más? No sabía...", lanzó de manera irónica y cortante, restándole importancia al hecho.
Ante la insistencia del cronista que le hizo la pregunta sobre su opinión, se explayó un poquito más: "Cuando nosotros asumimos (en 2017), River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River, ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte", apuntó el Chiqui, ninguneando la medida de protesta.
De este modo, Tapia marcó la cancha y dejó en claro que, al menos para las cámaras, no piensa darle entidad a la salida de la Banda del C.E. Sin embargo, es todo muy reciente y habrá que ver si las cosas escalan a una "enemistad" pública entre la AFA y el cuadro de Núñez, como sucedió con Estudiantes, o si quedará en un simple comunicado y alguna que otra chicana cruzada sin mayores repercuciones.