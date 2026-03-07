La formación que pondrá Chacho Coudet para su debut en River, ante Huracán: hay sorpresas
En lo que será su debut como entrenador del Millonario, Eduardo Coudet comienza a definir el once que visitará Parque Patricios y hay algunas sorpresas.
El próximo jueves 12 de marzo, el Chacho Coudet hará su debut como DT de River. ¿Su rival? El Huracán de Diego Martínez, que viene de golear a Belgrano por 3-1, en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios.
A pesar de que aún falta 5 días para el encuentro frente al Globo, el flamante sucesor de Marcelo Gallardo comienza a definir el probable once, aunque está esperado por la evolución de Juan Fernando Quintero.
El volante colombiano se sigue recuperando de su lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho e intentará comenzar a entrenar junto a sus compañeros en la práctica del lunes para así estar a disposición del DT. Sin embargo, llegaría muy ajustado con su recuperación por lo que todo pasará por el Chacho, quien si lo ve bien jugará y sino en su lugar podría entrar Giuliano Galoppo.
Las grandes sorpresas en el primer once de Coudet en River
Por otro lado, dentro del probable once titular para visitar a Huracán, Eduardo Coudet sorprendería al dejar a Facundo Colidio y Maximiliano Salas en el banco de los suplentes, tal como hizo Marcelo Gallardo en sus últimos partidos como DT del Millonario.
A priori, el exentrenador del Alavés no haría demasiados cambios respecto del equipo que venció a Banfield en el Monumental y luego igualó ante Independiente Rivadavia (la única diferencia fue la presencia de Marcos Acuña en Mendoza).
El probable once de River para visitar a Huracán
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.