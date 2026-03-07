La formación que pondrá Chacho Coudet para su debut en River, ante Huracán: hay sorpresas

En lo que será su debut como entrenador del Millonario, Eduardo Coudet comienza a definir el once que visitará Parque Patricios y hay algunas sorpresas.

El probable once que pondrá el Chacho Coudet en su debut como DT de River.

El próximo jueves 12 de marzo, el Chacho Coudet hará su debut como DT de River. ¿Su rival? El Huracán de Diego Martínez, que viene de golear a Belgrano por 3-1, en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios.

A pesar de que aún falta 5 días para el encuentro frente al Globo, el flamante sucesor de Marcelo Gallardo comienza a definir el probable once, aunque está esperado por la evolución de Juan Fernando Quintero.

El volante colombiano se sigue recuperando de su lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho e intentará comenzar a entrenar junto a sus compañeros en la práctica del lunes para así estar a disposición del DT. Sin embargo, llegaría muy ajustado con su recuperación por lo que todo pasará por el Chacho, quien si lo ve bien jugará y sino en su lugar podría entrar Giuliano Galoppo.

Juan Fernando Juanfer Quintero Coudet aguardá por la evolución de Juan Fernando Quintero. @RiverPlate Las grandes sorpresas en el primer once de Coudet en River Por otro lado, dentro del probable once titular para visitar a Huracán, Eduardo Coudet sorprendería al dejar a Facundo Colidio y Maximiliano Salas en el banco de los suplentes, tal como hizo Marcelo Gallardo en sus últimos partidos como DT del Millonario.

A priori, el exentrenador del Alavés no haría demasiados cambios respecto del equipo que venció a Banfield en el Monumental y luego igualó ante Independiente Rivadavia (la única diferencia fue la presencia de Marcos Acuña en Mendoza).