La mala noticia que recibió Gallardo para su último partido en River, en el Monumental ante Banfield

De cara a lo que será su último partido como DT de River, Gallardo recibió una pésima noticia sobre los tres futbolistas que salieron lesionados en Liniers.

Este jueves a las 19:30 horas, el Monumental despedirá por segunda vez en su historia a Marcelo Gallardo. El Muñeco anunció que dirigirá ante Banfield su último partido en River y le pondrá punto final a su segundo ciclo en el cuadro de Núñez.

De cara a lo que será un partido más que especial para el, el DT recibió malas noticias con los estudios médicos de los tres futbolistas (Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Franco Armani) que salieron lesionados en la derrota ante Vélez en Liniers.

La mala noticia que recibió Gallardo de cara al choque con Banfield El peor panorama de los tres es el del volante colombiano. Tras someterse a los estudios, Juanfer sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho. A pesar de que se haya descartado un desgarro, los tiempos de recuperación rondan entre dos y tres semanas por lo que se perderá los próximos tres o cuatro compromisos.

Juanfer Quintero vs Vélez Juan Fernando Quintero se perderá los próximos 3/4 partidos en River. Fotobaires Por su parte, Kendry Páez presenta un esguince acromioclavicular izquierdo grado 1, una lesión que no necesita cirugía. Su recuperación dependerá en gran medida de cómo responda el físico y, sobre todo, del umbral de dolor en los próximos días, aunque en River reina el optimismo: puertas adentro confían en que, si asimila bien las cargas de trabajo y muestra una evolución favorable, podría volver a estar a disposición en el corto plazo.

Finalmente, los estudios médicos de Franco Armani despejaron dudas y confirmaron que no se trata de una lesión nueva, sino de la persistente tendinitis en el tendón de Aquiles que ya lo había condicionado tiempo atrás. El arquero quedará bajo evaluación permanente, con controles diarios que marcarán el pulso de su recuperación, y su regreso dependerá exclusivamente de cómo logre convivir con el dolor. De cara al compromiso del jueves frente a Banfield, está completamente descartado y, por ahora, su vuelta al arco no tiene una fecha definida.