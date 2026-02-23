Gallardo se va de River: las caras de tristeza de Di Carlo y Francescoli al salir de la reunión

Finalizada la reunión con Marcelo Gallardo, se difundieron imágenes de los dirigentes retirándose del River Camp completamente devastados justo antes del anuncio oficial.

Pese al respaldo dirigencial, Gallardo comunicó que no seguirá siendo el DT de River y paralizó al fútbol argentino.

La noticia más dolorosa y que nadie en el mundo River quería escuchar quedó oficialmente confirmada. Tras 24 horas de incertidumbre, Marcelo Gallardo anunció públicamente que le pondrá fin a su segundo ciclo como entrenador del Millonario.

La derrota ante Vélez en Liniers, la tercera en forma consecutiva, hizo que por primera vez desde su vuelta el Muñeco se replantee la chance de no seguir en el cargo. Y tras analizarlo seriamente, comunicó su terminante decisión: el DT presentó su renuncia y dirigirá su último partido el próximo jueves, cuando la Banda reciba a Banfield en el Monumental.

Cuando Stefano Di Carlo invadió el River Camp en horas de la tarde, algo que habitualmente no suele pasar, ya todos imaginaban que el panorama era oscuro. Allí presente, el mandamás del Millonario mantuvo una extensa reunión de urgencia con Gallardo y Enzo Francescoli (secretario deportivo del club) en la que el técnico les informó a ambos que se iba del club, pese a que el respaldo dirigencial era pleno.

Fotos reveladoras: Di Carlo y Francescoli, devastados luego de que Gallardo presentara su renuncia Una vez finalizado el cónclave, Di Carlo y Francescoli se retiraron del predio de Ezeiza con sus respectivos autos y escaparon rápido de la prensa. Pero las cámaras de Picado TV capturaron el momento exacto de la salida de los dirigentes en dos fotos que, sin decir nada, dijeron todo: se retiraron cabizbajos, con una tristeza difícil de explicar e imposible de disimular.