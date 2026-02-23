Marcelo Gallardo anunció que se va de River visiblemente emocionado: "El jueves será mi último partido"

Punto final al segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate . A través de un video que publicó el Millonario en sus redes sociales, el entrenador comunicó que el próximo jueves ante Banfield dirigirá su último partido y culminará su segundo ciclo al frente de la institución en la que dirigió más de 500 partidos y logró 14 títulos.

El Muñeco decidió grabar un video para la cuenta oficial del club y hacerles saber a los hinchas sobre su determinación. “Quiero anunciar que que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más más delicados como este”, dijo en primer lugar.

Luego, completó: ”Me invade la la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo en todo mi cuerpo técnico para para para representar a esta a esta enorme institución con lo que eso conlleva".

La noche del domingo dejó la primera señal fuerte: tras la derrota ante Vélez, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y tampoco hablaron los jugadores de River . La decisión institucional reflejó el delicado momento deportivo y emocional que atraviesa el equipo.

En esas horas posteriores al partido, el entrenador comunicó a la dirigencia que se tomaría 24 horas para reflexionar antes de definir su futuro. El silencio se mantuvo durante toda la jornada, alimentando la incertidumbre en el mundo riverplatense.

Este lunes por la tarde, Gallardo llegó poco después de las 16 al predio de Ezeiza para dirigir la práctica, prevista para las 18. El entrenador ingresó al predio sin detenerse a saludar a los pocos hinchas que aguardaban en el lugar y se dirigió directamente al River Camp.

Di Carlo y Gallardo Antes del último Superclásico, Stefano Di Carlo le había renovado el contrato a Marcelo Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026. Prensa River Plate

La presencia del presidente Stefano Di Carlo, quien no tenía pensado asistir, encendió aún más las alarmas sobre una posible decisión inminente.

Tras la práctica, y cuando varios futbolistas ya se habían retirado, el DT mantuvo una reunión con el máximo dirigente del club y el manager Enzo Francescoli. El encuentro alimentó las versiones sobre una inminente decisión respecto del futuro del Muñeco, golpeado por los últimos resultados.

El último partido de Marcelo Gallardo como DT de River será el jueves desde las 19.30 ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, en el estadio Monumental. Allí, el Muñeco se despedirá de los hinchas de River.