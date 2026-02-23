Bombazo: River llamó a un DT que tiene trabajo en Europa para reemplazar a Gallardo
En medio del clima por el fin de ciclo de Marcelo Gallardo, la dirigencia de River empezó a moverse y apuntó a un nombre con pasado millonario.
El presente de River Plate es crítico. La derrota ante Vélez -12° de los últimos 20 partidos- profundizó la crisis deportiva y dejó a Marcelo Gallardo al borde de la salida, con un final de ciclo que se concretará tras el duelo del próximo jueves ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura.
En ese contexto, la dirigencia comenzó a evaluar reemplazantes incluso antes de la confirmación oficial. El nombre que tomó fuerza es el de un entrenador que actualmente dirige en Europa y que tuvo un exitoso paso como jugador de River, antes de consagrarse campeón como DT de Racing (Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019) y de Atlético Mineiro de Brasil (Campeonato Mineiro 2023).
River llamó a Eduardo "Chacho" Coudet para reemplazar a Gallardo
Según trascendió, hubo un contacto directo con el actual DT de Deportivo Alavés y la respuesta habría sido contundente: estaría dispuesto a asumir de inmediato si recibe una propuesta formal. Su pasado como jugador millonario (con dos ciclos entre 1999-2002 y 2003-2004) y su identificación con el club suman puntos a favor.
Sin embargo, la negociación no sería sencilla. Coudet tiene contrato vigente en España hasta junio y está enfocado en mantener a su equipo en la máxima categoría. Actualmente, el conjunto vasco se ubica cerca de la zona de descenso en LaLiga, en una etapa decisiva de la temporada.
Además, pese a las críticas recibidas semanas atrás por los resultados, la dirigencia del Alavés respaldó públicamente su trabajo. Ese apoyo institucional podría convertirse en un obstáculo si River decide avanzar formalmente por quien aparece como uno de los principales candidatos a suceder a Gallardo.