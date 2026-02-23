Gallardo se fue de River: estos son los 6 nombres que suenan para reemplazarlo como DT

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River llegó a su fin . Tras la caída por 1-0 ante Vélez en Liniers, el Muñeco tuvo una pequeña charla con su cuerpo técnico y allí analizaron seriamente la posibilidad de renunciar. Ante ello, se tomó 24 horas para definir su postura y luego de dirigir la práctica y tener una extensa charla con Stéfano Di Carlo, el DT tomó la decisión de dirigir su último partido este jueves ante Banfield y dar un paso al costado.

La noticia la comunicó el club con un video del propio Gallardo en sus redes sociales. El Muñeco, visiblemente emocionado, habló con el corazón, anunció que el jueves dirigirá su último partido y les agradeció a todos los hinchas por el inmenso apoyo que le dieron durante este año y medio al frente del elenco de Núñez.

Ahora, con la salida de Marcelo Gallardo , puertas adentro comenzaron a evaluar nombres con distintos perfiles de los posibles sucesores del Muñeco. En un principio aparecían solo cuatro posibles sucesores que eran Santiago Solari , Pablo Aimar , Hernán Crespo y Eduardo Coudet , pero con el correr de las horas aparecieron otros dos: Ariel Holan y Jorge Sampaoli .

Ariel Holan se encuentra sin club tras su salida de Rosario Central a fines de 2025. El entrenador campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente y de la Tabla Anual 2025 con el Canalla es un serio candidato a reemplazar al Muñeco en caso de que este decida dar un paso al costado.

Por su parte, Jorge Sampaoli fue despedido hace unas semanas del Atlético Mineiro y solamente duró 6 meses en su cargo. El DT argentino, confeso hincha de River , que había regresado al Galo para su segundo ciclo en septiembre de 2025, arrancó el año con el pie izquierdo: su equipo no pudo ganar en las primeras tres fechas del Brasileirao y, contando el Campeonato Mineiro, solo triunfó en dos de sus últimos diez partidos.

En su segunda etapa en el elenco brasileño, el exentrenador de la Selección argentina dirigió 31 partidos, en los que consiguió 9 victorias, 14 empates y 8 derrotas, promediando un 44% de los puntos posibles. Además, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2025: perdió la final por penales ante Lanús en el Defensores del Chaco de Paraguay.

Santiago Solari, experiencia europea y perfil institucional

Otro de los apellidos que seduce a parte de la conducción es el de Santiago Solari. Inició su carrera como entrenador en 2013 dentro de las divisiones formativas del Real Madrid y fue escalando hasta dirigir al Real Madrid Castilla en 2016.

En octubre de 2018 asumió como técnico interino del primer equipo tras la salida de Julen Lopetegui y, luego de una racha positiva, quedó confirmado. Durante su gestión obtuvo el Mundial de Clubes 2018, aunque su ciclo culminó en marzo de 2019.

Santiago Solari, el DT argentino del Club América, tuvo un gesto para destacar Foto: EFE Santiago Solari, uno de los entrenadores que interesan a la dirigencia de River para reemplazar a Marcelo Gallardo. EFE

Más tarde condujo al Club América entre 2020 y 2022 y posteriormente regresó al Real Madrid en un rol dirigencial como director de fútbol profesional, un aspecto que suma puntos por su mirada integral de proyecto.

Hernán Crespo y Pablo Aimar, dos miradas con ADN riverplatense

Otro nombre con fuerte consideración es el de Hernán Crespo. Tras iniciarse en las juveniles del Parma en 2014, tuvo un breve paso por el primer equipo en medio de una crisis institucional. En Argentina dirigió a Banfield y logró clasificarlo a la Copa Libertadores.

Su mayor impacto llegó con Defensa y Justicia, donde conquistó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional del club. Luego sumó experiencias en São Paulo—con el Campeonato Paulista— y en el fútbol de Qatar y Emiratos Árabes, consolidando un recorrido internacional.

Hernán Crespo San Pablo.jpeg Hernán Crespo, un hombre vinculado a la familia riverplatense. @SaoPauloFC

Más atrás en la consideración, pero con fuerte respaldo simbólico, aparece Pablo Aimar. Se formó como entrenador en las juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino y fue parte del cuerpo técnico de Gallardo en River en una etapa repleta de títulos, incluida la Copa Libertadores.

Desde 2022 integra el equipo de trabajo de Lionel Scaloni en la selección mayor, que obtuvo la Copa América 2021 y el Mundial 2022. Su perfil formador y su identificación con el club lo posicionan como una apuesta de proyecto.

Eduardo Coudet, el nombre que siempre vuelve

El último candidato fuerte es Eduardo Coudet, un apellido que desde hace años ronda el radar millonario. En 2015 tuvo un destacado inicio como DT y luego dirigió en el exterior, incluyendo pasos por Tijuana y Celta de Vigo.

Eduardo Chacho Coudet Alavés El Chacho Coudet siempre es un nombre que aparece en River. Prensa Deportivo Alavés

En el ámbito local fue campeón de la Superliga 2018-19 con Racing, mientras que en Brasil protagonizó campañas competitivas con Internacional y Atlético Mineiro, sosteniendo una identidad ofensiva y dinámica.

