La tajante frase de Guillermo Barros Schelotto sobre la chance de que Gallardo renuncie: ¿hizo referencia a Madrid?

Tras la derrota del Millonario en Liniers y con el Muñeco en la cuerda floja, Guillermo Barros Schelotto habló sobre el tema y lanzó una tajante sentencia.

River no levanta cabeza. Luego de tomar un poco de aire tras vencer por la mínima a Ciudad de Bolivar por la Copa Argentina, el Millonario sufrió su tercer derrota al hilo en el Torneo Apertura. En su visita al Vélez de Guillermo Barros Schelotto, los dirigidos por Marcelo Gallardo no lograron hacer pie en ningún momento y perdieron por 1-0 con un gol de Manu Lanzini.

Tras la derrota, el Muñeco tomó la tajante decisión de suspender la conferencia de prensa y también le comunicó a la dirigencia del club que evaluará su futuro en la institución de Núñez por lo que este lunes podría presentar su renunciar y dejar de ser el entrenador del equipo con el que conquistó dos Copas Libertadores.

Marcelo Gallardo DT de River vs Vélez 2026 Marcelo Gallardo tiene 48hs para analizar su futuro en River. Fotobaires El que sí habló fue Guillermo Barros Schelotto. Tras pasar por la rueda de prensa, el Mellizo también se detuvo a hablar unos segundos en zona mixta y allí dialogó con Matías Pellicioni, periodista de TyC Sports, quien le consultó sobre la posibilidad de que Gallardo renuncie.

La tajante frase de Guillermo Barros Schelotto sobre la posible renuncia de Gallardo en River Al escuchar esta pregunta, Guillermo lanzó una tajante frase: “Son todos comentarios o chicanas. Gallardo en River está más allá de un partido. Se gana, se pierde, se gana. En el fútbol pasan un montón de cosas que no lo define solamente un resultado, por lo menos a mí no me pasó nunca, así que calculo que lo que le pase a él será por una situación que él decida, pero no creo que tenga que ver un solo partido”, comenzó en diálogo con Paso a Paso.

La tajante frase de Guillermo Barros Schelotto sobre la chance de que Gallardo renuncie X @TyCSports A su vez, al decir “por lo menos a mí no me pasó nunca” tácitamente pareció querer remarcar que él no se fue de Boca por perder la final de Madrid. Post derrota con River, el Mellizo anunció que no iba a seguir en Boca, pero técnicamente no renunció porque su contrato terminaba el 31 de diciembre de 2018.