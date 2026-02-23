A Guillermo Barros Schelotto le preguntaron "¿qué te excita más, ganarle a Boca o a River?": su respuesta

Guillermo Barros Schelotto fue consultado sobre si prefiere ganarle al Xeneize o al Millonario. Su respuesta fue contundente y al pie de la letra.

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto atraviesa un gran presente. El conjunto de Liniers sigue sin conocer la derrota en lo que va del Torneo Apertura, está puntero en la zona A con 14 unidades y lo mejor de todo es que le ganó a Boca (2-1 en la fecha 3) y a River (1-0 el pasado domingo).

Al concluir el partido frente al Millonario, el Mellizo habló en conferencia de prensa y tocó diversos temas, pero hubo una pregunta que llamó la atención de todos los presentes y que descolocó al DT del Fortín, ya que le preguntaron sobre a quién prefiere ganarle entre los dos clubes más grandes del fútbol argentino.

La respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre si le excita más ganarle a Boca o River En primer lugar, el periodista le preguntó qué hora era por el horario de protección al menor y el Mellizo le respondió: “Son las 22:11”. Ante ello, le consultó: “¿Qué le excita más a Guillermo Barros Schelotto siendo DT, ganarle a Boca o a River?”.

La respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre si le excita ganarle más a Boca o a River X @TyCSports La respuesta del entrenador de Vélez fue contundente: “Lo que a mí me pone más contento es la felicidad de la gente, el aliento, el cariño que le transmiten a los jugadores y el reconocimiento”. No obstante, el periodista le retrucó y le dijo: “No me respondiste la pregunta, ¿ganarle a Boca o a River?