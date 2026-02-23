UEFA suspendió a Prestianni mientras investiga la acusación de racismo de Vinícius Jr: cuántas fechas le dieron

Tras el escándalo con el futbolista brasileño, la UEFA suspendió a Gianluca Prestianni a un día de la revancha frente al Real Madrid en España.

A un día de la revancha por los 16vos de final de la Champions League entre el Real Madrid y Benfica (la ida terminó 1-0 a favor del conjunto español), el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tomó una contundente decisión con Gianluca Prestianni luego del escándalo y la denuncia por insultos racistas que presentó Vinícius Jr: lo suspendió provisoriamente.

UEFA suspendió provisoriamente a Gianluca Prestianni De esta manera, el delantero argentino recibió una fecha de suspensión provisoria mientras continúa la investigación, una sanción que golpea la planificación del equipo y se transforma en una baja sensible para José Mourinho, quien lo tenía en mente como titular para el duelo de vuelta y ahora deberá rearmar el esquema de cara a un compromiso clave.

La suspensión fue comunicada este lunes por la UEFA a Benfica y, a raíz de la sanción, el ex jugador de Vélez no podrá estar siquiera en el banco de suplentes en el próximo compromiso, en el que las Águilas intentarán revertir el 0-1 que sufrieron en Portugal.

Gianluca Prestianni Vinícius Jr Gianluca Prestianni recibió una fecha de suspensión mientras sigue la investigación por el escándalo con Vinícius Jr. EFE Por el momento, desde Benfica no hubo un comunicado oficial para informar la baja del futbolista, aunque la sanción ya le impide integrar la lista de convocados de Mourinho. Ahora, en el cuerpo técnico deberán resolver si el jugador acompaña igualmente a la delegación a España o si permanece en Portugal para continuar con los entrenamientos mientras cumple la suspensión.

El comunicado de la UEFA sobre la sanción a Prestianni “Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la infracción prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio”, comenzó la UEFA en su comunicado oficial.