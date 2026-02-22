La decisión de Gianluca Prestianni tras el escándalo con Vinícius Júnior antes de visitar al Real Madrid

En plena investigación de la UEFA, Prestianni reunió al plantel de Benfica y bajó un mensaje para bajar la tensión antes de la revancha en el Bernabéu.

En la antesala del duelo decisivo de los playoffs de la Champions League, Gianluca Prestianni tomó la palabra dentro del vestuario del Benfica. Con el escándalo con Vinícius Júnior todavía en plena ebullición, el argentino reunió a sus compañeros en Lisboa para intentar aislar al plantel del ruido mediático y enfocarse en el partido de vuelta ante Real Madrid.

Según informó el diario portugués Récord, el ex Vélez Sarsfield frenó la rutina antes del entrenamiento del domingo y pidió disculpas tanto al plantel como al cuerpo técnico por la situación generada. El objetivo principal fue recomponer la convivencia interna y evitar que la polémica afecte la preparación del equipo.

Gianluca Prestianni Vinícius Jr El clima en Benfica está cargado y Prestianni decidió hablar puertas adentro para evitar que el conflicto afecte al equipo. EFE De todos modos, la charla no se limitó a un mea culpa. En la intimidad del grupo, el extremo también se defendió de las acusaciones y aseguró que nunca profirió insultos racistas contra el delantero brasileño. Incluso, se habría mostrado dolido por las recriminaciones públicas que recibió desde el entorno del Real Madrid.

Qué sanción podría tener Gianluca Prestianni por su episodio con Vini Jr. El cruce entre Vinícius y Prestianni Mientras tanto, el caso sigue su curso en los despachos de la UEFA, que abrió una investigación disciplinaria formal. En su descargo, Prestianni habría negado haber utilizado la palabra “mono” y sostuvo que, en medio del partido, dijo “maricón”. Aun así, el reglamento contempla sanciones severas (de alrededor de diez partidos) tanto por actos racistas como por expresiones homofóbicas.