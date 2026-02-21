El representante de Gianluca Prestianni desmintió que hubiera declarado ante la UEFA: "Es falso"

En las últimas horas trascendió una presunta aclaración de Prestianni ante la UEFA sobre su insulto a Vinícius, pero la Gata Fernández negó esta versión.

En las últimas horas trascendió en medios de todo el mundo una supuesta información que indicaba que Gianluca Prestianni había sido llamado a declarar este viernes ante la UEFA por las acusaciones de racismo en su contra. Según esta versión, en la reunión habría aclarado que a Vinícius Jr. no le dijo "mono" sino "maricón" durante el partido.

Estas presuntas declaraciones tuvieron un fuerte eco en el mundo del fútbol y le valieron al ex Vélez nuevas críticas, ya que seguía siendo un insulto discriminatorio. Sin embargo, parece ser que nada de esto ocurrió realmente y se trató de una fake new, como se encargó de señalar este sábado el representante del joven delantero argentino, Gastón Fernández.

La Gata Fernández desmintió las supuestas declaraciones de Prestianni ante la UEFA Gastón Gata Fernández Gastón Fernández es el representante de Gianluca Prestianni. @gatafernandez10 "Todo lo que se ha publicado sobre lo que realmente dijo en las investigaciones con la UEFA es falso", aseguró la Gata en diálogo con Win-Win. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros de manera oficial para informarnos sobre las posibles sanciones relacionadas con este asunto", agregó a continuación, desmintiendo no solo las supuestas declaraciones, sino incluso hasta que hubiera existido la susodicha reunión.

Tras esto, el exfutbolista de Estudiantes y River remarcó que no pretenden seguir ahondando en el asunto ante los medios: "Ya no deseamos continuar con este tema. Ya hemos dejado claro que lo ocurrido no fue como intentaron presentarlo o retratarlo en relación con Gianluca. A partir de ahora, lo único que nos importa es brindarle tranquilidad y calma al jugador".