La fuerte decisión de la FIFA tras el escándalo por supuesto racismo entre Prestianni y Vinícius

El conflicto entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante un partido de la UEFA Champions League sigue generando repercusiones a nivel global. Tras aquel cruce, que derivó en una investigación y versiones contrapuestas sobre lo ocurrido en el campo, el debate por el racismo en el fútbol volvió a instalarse con fuerza.

En ese contexto, el máximo organismo del fútbol mundial decidió avanzar con medidas concretas. La FIFA anunció un paquete de reformas destinadas a endurecer sanciones, mejorar los mecanismos de detección y reforzar la lucha contra la discriminación.

El anuncio llega luego de días de alta exposición mediática por el caso, en el que el futbolista argentino negó haber pronunciado un insulto racista , mientras el delantero brasileño sostuvo su denuncia inicial.

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , fue el encargado de comunicar los cambios a través de sus redes sociales. Entre los principales puntos, se destaca la incorporación explícita de conductas racistas como infracciones sancionables dentro del reglamento disciplinario.

El caso entre Prestianni y Vinícius aceleró cambios en la FIFA, que ahora endurece sanciones y protocolos contra el racismo.

Esto habilita castigos más severos, que pueden incluir suspensiones por uno o más partidos, según la gravedad de cada caso. Además, se refuerza el protocolo durante los encuentros, priorizando la posibilidad de detener el juego ante cualquier sospecha de discriminación.

Otra de las medidas clave es la opción de suspender o incluso dar por terminado un partido si la situación lo amerita, un paso significativo en la política de tolerancia cero frente a estos hechos.

reglas fifa Tras el caso Prestianni-Vinícius, la FIFA anunció sanciones más duras y nuevos protocolos para combatir el racismo en el fútbol. Instagram @gianni_infantino

Educación, control y un nuevo panel especializado

El plan también contempla acciones a largo plazo. Por un lado, se impulsarán programas educativos en conjunto con gobiernos y sistemas escolares para concientizar sobre el racismo en el deporte y la sociedad.

Por otro, se creará un Panel Antirracismo integrado por exfutbolistas, que tendrá como objetivo asesorar, monitorear y evaluar la aplicación de estas normas a nivel internacional.

En su mensaje, Infantino subrayó el alcance de esta iniciativa: "Un gran agradecimiento a todos nuestros socios cuya incansable colaboración asegura que nuestro trabajo llegue a las personas e impacta positivamente a la sociedad. Mientras esperamos la mayor celebración de la unidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026, será una plataforma para recordar una vez más a todos que juntos podemos usar este juego para construir un mundo más respetuoso y unido".

La decisión marca un endurecimiento claro en la postura de la FIFA, en un contexto donde los casos de discriminación generan cada vez mayor repercusión y demanda de respuestas contundentes.