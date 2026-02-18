El comunicado de Gianni Infantino sobre el escándalo de racismo entre Prestianni y Vinícius

El escándalo de racismo ocurrido este martes en Benfica-Real Madrid ocupó la agenda deportiva del día. La acusación de Vinícius Jr. a Gianluca Prestianni de decirle "mono" en pleno partido generó fuertes reacciones del mundo del fútbol, y numerosos medios, figuras e instituciones se expresaron al respecto, repudiando en su mayor parte el presunto accionar del argentino.

Mientras la UEFA avisó que abrió un expediente para analizar el episodio y evaluar qué medidas tomar al respecto, los ecos alcanzaron a la máxima entidad del fútbol internacional. Este miércoles, Gianni Infantino decidió alzar la voz y publicó un comunicado en sus redes sociales, el cual fue replicado por la cuenta oficial de la FIFA.

El comunicado de Gianni Infantino Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifamedia/status/2024135906777522687?s=20&partner=&hide_thread=false FIFA President Gianni Infantino:



“I was shocked and saddened to see the incident of alleged racism towards Vinícius Júnior in the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid CF.



There is absolutely no room for racism in our sport and in society – we need… — FIFA Media (@fifamedia) February 18, 2026 “Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF", comienza el mensaje que el dirigente publicó en sus historias de Instagram. Tras esto, hizo un llamado a la acción: "No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables".

A su vez, celebró el accionar arbitral ante los acontecimientos: "En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación".