El comunicado de Gianni Infantino sobre el escándalo de racismo entre Prestianni y Vinícius
Gianni Infantino se expidió tras el incidente ocurrido este martes con Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. en pleno Benfica-Real Madrid.
El escándalo de racismo ocurrido este martes en Benfica-Real Madrid ocupó la agenda deportiva del día. La acusación de Vinícius Jr. a Gianluca Prestianni de decirle "mono" en pleno partido generó fuertes reacciones del mundo del fútbol, y numerosos medios, figuras e instituciones se expresaron al respecto, repudiando en su mayor parte el presunto accionar del argentino.
Mientras la UEFA avisó que abrió un expediente para analizar el episodio y evaluar qué medidas tomar al respecto, los ecos alcanzaron a la máxima entidad del fútbol internacional. Este miércoles, Gianni Infantino decidió alzar la voz y publicó un comunicado en sus redes sociales, el cual fue replicado por la cuenta oficial de la FIFA.
El comunicado de Gianni Infantino
“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF", comienza el mensaje que el dirigente publicó en sus historias de Instagram. Tras esto, hizo un llamado a la acción: "No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables".
A su vez, celebró el accionar arbitral ante los acontecimientos: "En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación".
Por último, cerró con un llamado a la concientización: "La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", concluye. Más allá de lo acertado del comunicado en las palabras, Infantino recibió muchas críticas en redes por parte de fanáticos que señalaron que sus consignas no tienen efecto real en la lucha concreta contra el racismo e incluso advirtieron incongruencias entre sus discursos y su accionar.