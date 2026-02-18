Gimnasia y Esgrima ganaba con un golazo, pero River se despertó

Gimnasia empezó ganando, pero River reaccionó en el segundo tiempo y selló una goleada en la tercera fecha del torneo de Reserva.

El equipo de River Plate de Reserva volvió a mostrar su poderío en el predio de River Camp al dar vuelta un partido que se le había complicado frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y terminar imponiéndose con un 5-1 contundente en la tercera fecha de la Zona A del torneo de Reserva.

El elenco mendocino sorprendió desde el inicio, con un golazo de Julián Moya a los 10 minutos que puso al Lobo arriba en el marcador y mostró ambición en los primeros instantes del juego.

Gimnasia y Esgrima no pudo sostener a River Sin embargo, el liderazgo de Gimnasia duró poco. River aprovechó su jerarquía y la superioridad física en la segunda mitad para recomponer el desarrollo rápidamente: con goles de Santiago Espíndola, Leonel Jaime y Jonathan Spiff, el local dio vuelta el resultado entre los 55 y 60 minutos, antes de sentenciar la goleada con dos tantos más en el cierre.

El triunfo le permite a River sumar confianza y puntos en la tabla, mientras que Gimnasia tendrá que ajustar de cara a sus próximos compromisos para seguir peleando en la divisional juvenil.