La sorprendente racha negativa que Sebastián Villa buscará romper en el clásico del domingo
El delantero de Independiente Rivadavia cuenta con una estadística personal que llama la atención. ¿Podrá romper el maleficio ante Gimnasia?
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima cuentan las horas para disputar un clásico que, más allá de todos los condimentos previos, quedará en la historia ya que será el primero que se jugará bajo el ámbito de la Primera División y en donde Sebastián Villa, uno de los protagonistas del derby del Parque, buscará cortar con una larga racha negativa.
La Lepra y el Lobo se enfrentarán este domingo desde las 15 en el estadio Bautista Gargantini y contará con el arbitraje del mundialista Yael Falcón Pérez, en un encuentro correspondiente a la decimosexta y última fecha del presente torneo Apertura.
Ambos equipos llegarán de forma inmejorable al histórico partido. Por un lado, el conjunto de Alfredo Berti, que aparece puntero de la zona B y de la tabla anual, además de liderar el grupo C de la Copa Libertadores. Del otro, el elenco de Darío Franco, que sumó 7 de los últimos 9 puntos en juego y mantiene posibilidades de clasificarse a los playoffs, más allá de su objetivo primordial, que será permanecer en Primera.
La sorprendente racha negativa de Sebastián Villa
De cara al juego del domingo, uno de los grandes protagonistas que tendrá el clásico es Sebastián Villa, el delantero y capitán de Independiente Rivadavia que buscará romper un largo maleficio nada más y nada menos que en el duelo provincial más importante.
La estadística indica que el colombiano no marca un gol en tiempo regular desde el 7 de agosto del año pasado, cuando anotó de penal en la derrota ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1, por la fecha 4 del torneo Clausura 2025. Y la racha se agudiza si se toma en cuenta el último tanto de jugada, que fue hace más de un año, el 7 de febrero y ante el mismo rival, en el empate 2 a 2 por la cuarta jornada del Apertura. ¿Romperá el embrujo el domingo?