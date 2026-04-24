Bombazo mundial sobre Pep Guardiola: la propuesta por la que estaría "abierto a negociar" al irse del City en junio

Tras una década en el fútbol inglés, Pep Guardiola podría dar un salto histórica en su carrera como DT con una oferta que puede llegarle después del Mundial.

Pep Guardiola sin duda supo grabar su nombre a fuego en la historia grande del fútbol mundial. Con una trayectoria impecable como director técnico que comenzó en Barcelona y siguió en Bayern Múnich, en 2016 años se estableció en Manchester City y en junio se cumplirá ya una década desde que arribó a la Premier League.

Habiendo ganado todo lo que podría haber ganado en el elenco citizen, si bien tiene contrato hasta mediados de 2027, no se descarta que pueda marcharse al finalizar la corriente temporada. Ya sin nada más que demostrar a nivel clubes, en más de una oportunidad expresó sus deseos de ponerse al frente de un seleccionado nacional, y tras el Mundial 2026 podría dar un salto histórico.

En Italia aseguran que Pep Guardiola podría dirigir la Squadra Azzurra Portada Gazzetta Dello Sport Pep Guardiola Selección de Italia La Gazzetta dello Sport indicó que Guardiola está abierto a dirigir Italia. Gazzetta dello Sport Es que la Selección de Italia, que se quedó sin comandante con la salida de Gennaro Gattuso luego de quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera vez al hilo, busca desesperadamente dar un golpe de timón para recuperar el lugar de privilegio que perdió en los últimos años y se ilusiona con tener al consagrado entrenador español.

La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo italiano más importante de todos, le dedicó este viernes su portada a Guardiola. Y si bien reconoció que todavía no existe ninguna negociación ni acercamiento formal por parte de la FIGC, indicó: "Nuestro fútbol siempre ha estado presente en su mente y corazón. No estamos seguros de la respuesta, pero emocionalmente sentimos que vale la pena intentarlo".

El portal señaló como fecha clave el 22 de junio, cuando se celebren las elecciones para definir al nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, quien "debería priorizar una llamada para ver si estaría interesado". En caso de que decidan proceder, se trataría de una propuesta inédita, ya que por primera vez en más de un siglo de historia la Azzura, en un país que es cuna de técnicos a nivel mundial, buscaría tener un seleccionador extranjero.