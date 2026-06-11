Luto en el fútbol brasileño: murió Brito, campeón mundial en México 1970

El exfutbolista brasileño Hércules Brito Ruas , más conocido como Brito, murió este jueves a los 86 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía. El histórico defensor fue una de las piezas fundamentales de la selección de Brasil que conquistó el Mundial de México 1970 y su fallecimiento coincidió con el inicio de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Brito permanecía internado desde hacía una semana en un hospital de Río de Janeiro, donde recibía tratamiento por un cuadro de neumonía. Su muerte fue comunicada por familiares a través de las redes sociales y posteriormente confirmada por distintas instituciones vinculadas al fútbol brasileño .

La Confederación de Fútbol de Río de Janeiro y varios clubes en los que desarrolló su carrera expresaron públicamente sus condolencias. Entre ellos se destacó el Vasco da Gama, entidad con la que construyó gran parte de su trayectoria profesional y donde es considerado una de las máximas figuras históricas.

La noticia tuvo una carga simbólica especial debido a la fecha en que se produjo. Brito falleció el mismo día en que comenzó el Mundial 2026 y en el que el estadio Azteca de Ciudad de México, escenario de su consagración mundialista en 1970, volvió a albergar un partido inaugural de la Copa del Mundo.

Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama. Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em… pic.twitter.com/yKVfYDBga3

En aquel torneo, el defensor conformó junto a Piazza la pareja central de una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos. Brasil se consagró campeón tras vencer 4-1 a Italia en la final y obtuvo así su tercer título mundial.

Además de levantar la Copa del Mundo, Brito fue distinguido como el futbolista con mejor preparación física de la competencia. También integró el plantel brasileño que disputó el Mundial de Inglaterra 1966 y acumuló un total de 60 partidos con la selección nacional a lo largo de ocho años. Entre sus logros internacionales también figura la conquista de la Copa Roca en 1971.

Una extensa carrera en el fútbol brasileño

Nacido en Río de Janeiro, Brito desarrolló una destacada carrera en el fútbol brasileño. Aunque pasó por instituciones de gran relevancia como Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico Paranaense, fue en Vasco da Gama donde dejó una marca más profunda.

Con el conjunto carioca jugó durante diez temporadas y formó parte de equipos que conquistaron el Torneo Río-São Paulo de 1966, además del Torneo Internacional de París y el Trofeo Teresa Herrera en 1957.

La muerte del exdefensor generó numerosas muestras de reconocimiento en Brasil, donde es recordado como uno de los referentes de una generación que marcó una época y ayudó a consolidar el prestigio internacional de la selección brasileña.