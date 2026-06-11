Mundial 2026: México empezó derecho y venció 2-0 a Sudáfrica en un duelo inaugural que tuvo tres expulsados

La selección de México derrotó 2-0 a su par de Sudáfrica , por la primera fecha del Grupo A, en el encuentro inaugural del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 .

El duelo se llevó a cabo en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México y se puede ver a través de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro es el brasilero Wilton Sampaio, mientras que en el VAR estuvo el paraguayo Eduardo Cardozo.

Con los goles de Julián Quiñones a los nueve minutos del primer tiempo y el goleador Raúl Jiménez a los 22 del segundo, México consiguió el triunfo en el duelo inaugural de la Copa del Mundo.

De manera insólita, Montes vio la tarjeta roja por una patada en el final del encuentro, mientras que en el elenco africano dos jugadores se fueron expulsados: Siphephelo Sithole y Themba Zwane.

El mediocampista Sphephelo Sithole cruzó a Brian Gutiérrez en el borde del áreas como último recurso y vio la tarjeta roja.

Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial, entró en el segundo tiempo. El volante de Tijuana tiene apenas 17 años.

Raúl Jiménez, a los 21 minutos del segundo tiempo, puso el 2 a 0 para México.

Raúl Jiménez marcó el 2-0 de México

Raúl Jiménez hizo el 2-0 en el debut de México Raúl Jiménez hizo el 2-0 en el debut de México. Telefe

Tras la revisión del VAR y un golpe al rival, Themba Zwane fue expulsado y dejó al equipo con nueve jugadores.

Sobre el final, tras un patadón del capitán de México César Montes, el árbitro Wilton Sampaio le mostró la tarjeta roja y México se queda sin una pieza clave para los partidos que se avecinan.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de México vs Sudáfrica