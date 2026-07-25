Video: Erling Haaland revivió el remo vikingo en la boda de Donnarumma y se volvió viral

Erling Haaland se robó todas las miradas en el casamiento de Gianluigi Donnarumma con una escena que rápidamente explotó en las redes sociales. Mirá.

Haaland volvió a hacer de las suyas. El noruego lideró el famoso remo vikingo en el casamiento de Donnarumma.

Aunque el Mundial 2026 ya terminó, algunas de las imágenes más emblemáticas que dejó el torneo siguen dando que hablar. Una de ellas fue el famoso remo vikingo impulsado por Noruega y encabezado por Erling Haaland, quien volvió a recrearlo durante el casamiento de una de las grandes figuras del fútbol europeo.

El delantero noruego asistió a la boda de Gianluigi Donnarumma y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la celebración. En medio de la fiesta, subió al escenario y comenzó a liderar el característico movimiento que se hizo viral durante la Copa del Mundo, despertando la reacción inmediata de los invitados.

Haaland comandó el remo vikingo en la boda de Donnarumma X Las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales. Varios de los presentes grabaron el momento con sus teléfonos celulares y compartieron los videos, que rápidamente acumularon miles de reproducciones y comentarios de fanáticos de todo el mundo.

El remo vikingo se transformó en uno de los símbolos de Noruega durante el Mundial. La celebración ganó notoriedad desde el debut del seleccionado europeo y fue adoptada tanto por los futbolistas como por los hinchas, que la realizaron en distintas ocasiones a lo largo del torneo.