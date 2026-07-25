¿Scaloni 2030? En medio de las dudas sobre su futuro, el DT de la Selección firmó un "contrato" en Pujato

Mientras sigue la incertidumbre sobre su continuidad al frente de la Albiceleste, Lionel Scaloni protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.

Franco, el nene que le hizo firmar el contrato a Scaloni, posó junto a su familia con el padre de la Scaloneta.

El futuro de Lionel Scaloni es uno de los temas que más atención genera en el fútbol argentino. Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el entrenador puso en duda su continuidad al frente de la Albiceleste y encendió las alarmas entre los hinchas. Sin embargo, en Pujato ya hay quienes intentan convencerlo de quedarse.

Durante sus días de descanso en la localidad santafesina, el técnico protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Mientras saludaba a vecinos y fanáticos que se acercaron a la casa de sus padres, un nene llamado Franco Ottaviani lo sorprendió con un improvisado "contrato para el Mundial 2030" y le pidió que lo firmara.

El particular "contrato" que Scaloni "firmó" en Pujato El nene que le hizo "firmar contrato" a Scaloni en Pujato. IG/@cesar.ottaviani) El entrenador accedió entre sonrisas, se sacó fotos con la familia y autografió tanto el papel como camisetas de la Selección. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por el entorno del pequeño y rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos, que sueñan con que el ciclo del DT continúe más allá de este año.

La historia no terminó ahí. Después de conseguir la firma de Scaloni, Franco grabó un video dirigido a Claudio "Chiqui" Tapia para que haga su parte en la negociación. "Ahora te toca a vos", lanzó el pequeño, en un mensaje que causó gracia entre los usuarios y que reflejó el deseo de muchos hinchas argentinos.

El tierno video del nene que le hizo "firmar contrato" a Scaloni Le hizo firmar contrato a Scaloni para el 2030



"Después de diciembre seguramente corte", dijo el entrenador de la Selección tras el Mundial y Franco fue a la casa del DT y decidió ponerse en campaña por la renovación



cesar.ottaviani pic.twitter.com/8Jt5M8FCqC — Diario Olé (@DiarioOle) July 25, 2026 La visita de Scaloni revolucionó nuevamente a Pujato. En los últimos días cientos de personas se acercaron para agradecerle por todo lo conseguido con la Selección y para expresarle su apoyo en un momento de incertidumbre. Incluso fue necesario colocar vallados en la vivienda familiar ante la gran cantidad de fanáticos que se congregaron en el lugar.