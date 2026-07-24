Dónde queda la casa de Lionel Scaloni y cómo es Pujato, su pueblo natal
El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, volvió a su casa familiar de Santa Fé tras el Mundial. Así es Pujato, el pueblo natal del entrenador.
El regreso de Lionel Scaloni a la Argentina después del Mundial 2026 volvió a poner en el centro de la escena a Pujato, el pueblo santafesino donde nació y al que vuelve para descansar, aunque últimamente los hinchas no se lo permitan. Con poco más de 4.000 habitantes, la localidad desborda de fanáticos del DT de la Selección nacional.
Aunque vive en Calvià, Mallorca (España), cada vez que Scaloni vuelve al país se instala en la casa de sus padres, en Pujato. En los últimos días, el furor fue tal que los hinchas ubicaron su hogar familiar en Google Maps.
Es que, como ya había pasado después del Mundial de Qatar 2022, miles de personas se acercaron al pueblo que años atrás era un rincón desconocido de Santa Fé para saludar a Scaloni, agradecerle por todo lo que logró con la Selección argentina y entregarle regalos.
Dónde queda Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni
Ubicada a unos 40 kilómetros de Rosario, sobre la Ruta Nacional 33, Pujato es uno de las localidades que integran el departamento San Lorenzo, en el sur de Santa Fe.
Uno de sus mayores encantos es que conserva el ritmo típico de los pueblos del interior: calles tranquilas, casas bajas, clubes de barrio y una fuerte vida comunitaria. Desde que la Scaloneta ganó el Mundial de Qatar 2022, el lugar también empezó a recibir turistas y fanáticos del fútbol.
Qué se puede visitar en Pujato
Los viajeros que llegan al pueblo para seguir los pasos de Scaloni suelen recorrer:
- La Plaza San Martín, el principal punto de encuentro de los vecinos.
- La Iglesia Nuestra Señora del Rosario.
- Los murales dedicados al entrenador de la Selección.
- El Museo del Fútbol, que repasa su carrera y la historia deportiva de la región.
- El antiguo predio ferroviario, uno de los lugares más representativos de la localidad.
La historia del pueblo de Lionel Scaloni
Pujato nació en 1879 con la fundación de la Colonia Clodomira. Años más tarde, el crecimiento del ferrocarril impulsó el desarrollo de la zona y la estación recibió el nombre de Pujato, en homenaje al dirigente santafesino Cándido Pujato. Con el tiempo, ese nombre terminó representando a toda la localidad.
La inmigración italiana marcó buena parte de la identidad del pueblo y el campo fue durante décadas el principal motor de la economía. Más adelante, el transporte de cargas ganó protagonismo y, en 1972, la localidad fue declarada Capital Provincial del Transporte Automotor de Cargas.
Sin embargo, el boom del pueblo se dió tras los recientes logros de la Selección argentina bajo la conducción de Scaloni, uno de los muchos santafesinos que hizo historia en el fútbol nacional y que ya construyó la leyenda de la selección argentina más ganadora de todos los tiempos, con dos Copa América consecutivas y una inolvidable Copa del Mundo.