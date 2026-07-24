Dónde queda la casa de Lionel Scaloni y cómo es Pujato, su pueblo natal

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, volvió a su casa familiar de Santa Fé tras el Mundial. Así es Pujato, el pueblo natal del entrenador.

El regreso de Lionel Scaloni a la Argentina después del Mundial 2026 volvió a poner en el centro de la escena a Pujato, el pueblo santafesino donde nació y al que vuelve para descansar, aunque últimamente los hinchas no se lo permitan. Con poco más de 4.000 habitantes, la localidad desborda de fanáticos del DT de la Selección nacional.

Aunque vive en Calvià, Mallorca (España), cada vez que Scaloni vuelve al país se instala en la casa de sus padres, en Pujato. En los últimos días, el furor fue tal que los hinchas ubicaron su hogar familiar en Google Maps.

Es que, como ya había pasado después del Mundial de Qatar 2022, miles de personas se acercaron al pueblo que años atrás era un rincón desconocido de Santa Fé para saludar a Scaloni, agradecerle por todo lo que logró con la Selección argentina y entregarle regalos.

Los fanáticos pusieron la casa de Lionel Scaloni en Google Maps. Dónde queda Pujato, el pueblo donde nació Lionel Scaloni Ubicada a unos 40 kilómetros de Rosario, sobre la Ruta Nacional 33, Pujato es uno de las localidades que integran el departamento San Lorenzo, en el sur de Santa Fe.

Uno de sus mayores encantos es que conserva el ritmo típico de los pueblos del interior: calles tranquilas, casas bajas, clubes de barrio y una fuerte vida comunitaria. Desde que la Scaloneta ganó el Mundial de Qatar 2022, el lugar también empezó a recibir turistas y fanáticos del fútbol.