Mazazo para la Selección argentina: Nicolás Tagliafico se desgarró y está en duda para el debut ante Argelia
Los estudios constataron que Tagliafico padece un lesión grado 1 en el sóleo y podría quedar al margen del primer juego de la Copa del Mundo
Lo que era una preocupación para Lionel Scaloni terminó convirtiéndose en una mala noticia confirmada. Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro y es casi un hecho que no podrá estar en el debut de la Selección argentina frente a Argelia por la Copa del Mundo el próximo martes a las 22 horas en Kansas.
El lateral de 33 años arrastraba molestias físicas desde el amistoso ante Honduras y ya había encendido las alarmas al perderse los últimos entrenamientos con normalidad. Finalmente, los estudios médicos confirmaron la lesión y ahora la principal incógnita pasa por saber cuándo podrá volver a estar disponible.
La Scaloneta sufrió su primera baja importante antes del debut
Los tiempos estimados de recuperación para este tipo de lesiones rondan las dos semanas, por lo que tampoco está asegurada su presencia en el segundo compromiso de la fase de grupos frente a Austria. En principio, el cuerpo técnico evaluará su evolución día a día antes de tomar una decisión definitiva sobre su participación en el resto del torneo.
Ante este escenario, Facundo Medina aparece como el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo en el debut. Además, la convocatoria de Marcos Senesi para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi le ofrece a Scaloni una variante extra para reorganizar la última línea y liberar otras opciones dentro de la defensa.
Tagliafico había intentado llevar tranquilidad tras el amistoso con Honduras al asegurar que se trataba de una molestia menor. Sin embargo, la evolución no fue la esperada y terminó confirmándose una lesión que obliga a la Selección a modificar los planes a días del estreno mundialista. La baja del defensor del Olympique de Lyon representa la primera ausencia sensible para la Albiceleste en el arranque de la Copa del Mundo.
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