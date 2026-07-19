Nicolás Tagliafico, el muro argentino que contuvo a Lamine Yamal en la final

Nicolás Tagliafico jugó la final de su vida. En una tarde cargada de tensión, el lateral izquierdo fue, para muchos, uno de los mejores futbolistas de la Selección Argentina junto a Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero argentino.

Le tocó la misión más difícil de todas: controlar a Lamine Yamal. Y lo hizo de manera brillante. Lo siguió por toda la cancha, le quitó espacios, lo obligó a jugar incómodo y prácticamente lo anuló durante gran parte del partido. El joven español nunca pudo desplegar con continuidad el talento que había mostrado a lo largo del Mundial.

Pero el partido de Tagliafico fue mucho más que una impecable tarea defensiva.

Cuando encontró espacios, se proyectó con criterio, eligió bien los pases y se asoció con inteligencia. Sin embargo, su actuación quedó marcada por otra cosa: el corazón.

Con el físico al límite, acalambrado y con una Selección que ya no tenía cambios disponibles, nunca dejó de correr. Fue salida, fue relevo, fue rueda de auxilio para cada compañero que lo necesitó. Incluso con evidentes gestos de dolor y lágrimas en los ojos, siguió peleando cada pelota como si fuera la última.

El ex Banfield e Independiente volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más confiables del ciclo. No necesitó goles ni lujos para convertirse en una de las figuras. Le alcanzaron la entrega, la personalidad y una actuación defensiva de altísimo nivel.

En una final donde el sacrificio fue tan importante como el talento, Nicolás Tagliafico dejó una imagen que quedará en la memoria de los argentinos: la de un jugador que, aun sin fuerzas, siguió defendiendo la camiseta hasta el último segundo.





Le toco marcar a Lamine Yamal y lo logró. EFE

Los números que explican la actuación de Tagliafico

Las sensaciones que dejó Nicolás Tagliafico durante la final también se reflejan en las estadísticas. El lateral argentino firmó una actuación defensiva de altísimo nivel, con 8 contribuciones defensivas, 3 intercepciones, 3 entradas (2 ganadas), 2 despejes, 5 recuperaciones y, un dato que grafica el control que tuvo sobre su sector, no fue superado en ningún mano a mano (0 veces regateado).

Además, ganó 7 de los 12 duelos en el suelo y el único duelo aéreo que disputó. En ataque también aportó criterio: completó 27 de 35 pases (77% de precisión), dio un pase clave, acertó 2 de sus 3 cambios de frente, registró 0,26 asistencias esperadas (xA) y completó el único regate que intentó.

En total, realizó 57 toques, recorrió 40,4 metros con la pelota, protagonizó 6 carreras y recibió 3 faltas, en un partido en el que terminó completamente exhausto, dejando todo por la camiseta argentina.

Las estadísticas no hacen más que confirmar lo que mostró el partido: Tagliafico jugó una final extraordinaria y fue uno de los grandes responsables de que Argentina volviera a competir de igual a igual en la máxima cita del fútbol mundial.