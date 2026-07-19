El 1x1 de Argentina contra España: en un partido sin equivalencias, morimos de pie

La selección argentina se quedó sin combustible en la última vuelta. Pasó por todo y por todas. Y hoy logró llevar al tiempo suplementario a un rival que fue muy superior , que dominó de punta a punta la final y hasta mereció ganarlo antes. Pero la Scaloneta murió de pie.

Bajo la bandera de Nicolás Tagliafico , que terminó jugando en una pierna, con un Lionel Messi que no pudo cerrar su vida en la selección con otra copa, y con un Dibu Martínez que pasó del cielo al infierno en un minuto, el combinado de Lionel Scaloni le puso fin a un ciclo lleno de gloria que nos marcó para siempre.

Emiliano Martínez (7): Era la gran figura de la final, seguro, firme, una muralla, pero falló en la que no tenía que fallar. Dudó en un centro alto que cayó en el área chica y después no pudo hacer nada ante el remate de Ferrán.

El Dibu Martínez era la gran figura de la final del mundo, hasta el gol que cambió la historia.

Gonzalo Montiel (6): Cerró su sector en defensa y no fue superado nunca, pero no logró repetir su cambio de ritmo en ataque como en los partidos anteriores cuando entró desde el banco.

Cristian Romero (7): Señora final del Cuti, como todo su rendimiento en el Mundial. Muy firme por abajo y por arriba, con el anticipo como bandera.

Lisandro Martínez (7): Otro gran partido del marcador central. De entrada, le sacó una clara a Lamine y después mostró la jerarquía de siempre. Fue bien amonestado y después reemplazado por lesión.

Nicolás Tagliafico fue la gran figura de Argentina en la final.

Nicolás Tagliafico (8): Consagratorio partido del lateral izquierdo. Si bien le costó acomodarse, después controló cada subida de Lamine y Porro y terminó en una pierna. ADN argentino.

Rodrigo De Paul (5): No pudo imponer sus condiciones para este tipo de partidos. No influyó en defensa ni en ataque.

Enzo Fernández (4): Scaloni volvió a ponerlo más atrás y no pudo encontrar su lugar en la cancha. El trámite del partido lo dejó sin su mejor amiga: la pelota. Dejó al equipo con uno menos cuando más se lo necesitaba.

Alexis Mac Allister (5): Otro que sintió la falta de la pelota. En el segundo tiempo se paró por izquierda para defender y lo hizo de buena manera.

Nicolás González (5): Ingresó para ser una alternativa en ataque con su velocidad, pero nunca encontró espacios para algún contragolpe.

Lionel Messi (5): En las pocas que pudo tocar no logró imponer su juego y recién mostró lucidez en los últimos minutos del suplementario.

La reacción de Messi tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Video: ESPN

Julián Álvarez (5): Fue el que más sufrió el desarrollo del encuentro. No le quedó ninguna para poder contragolpear. En el complemento también ayudó en la marca.

Los que ingresaron

Nicolás Otamendi (7): Un león. Entró para jugar en su lugar habitual, después tuvo que correrse a la derecha de la zaga y luego fue de nueve. Tuvo dos o tres quites claves.

Leandro Paredes (4): Nervioso de principio a fin. Fue amonestado tempranamente por una acción evitable y cometió varias infracciones cerca del área propia.

Facundo Medina (5): Aportó con su salida limpia y fue otro soldado en defensa.

Giuliano Simeone (6): Su ingreso le dio frescura, tanto en faz defensiva como en alguna aproximación en ataque. Tuvo el empate en el final.

Nahuel Molina (3): Volvió a quedar retratado en un gol rival.