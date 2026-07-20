De vuelta a la Argentina y a las causas judiciales: cuales son los frentes que sigue enfrentando Claudio Tapia

Tras el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026, Claudio Tapia aterriza este lunes en Ezeiza para volver a enfrentar una realidad procesal que la expectativa mundialista no logró detener. Con el fin del ciclo de Lionel Messi y la incertidumbre sobre la continuidad de Lionel Scaloni , el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se quedó sin sus principales sostenes mediáticos frente a una serie de causas que avanzan en los tribunales argentinos y estadounidenses.

La causa más avanzada en los tribunales argentinos es la que apunta contra Tapia y Pablo Toviggino, actual tesorero, por retención de aportes en AFA. Donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció que el ente futbolístico retuvo aportes previsionales e impuestos (Ganancias e IVA) de sus empleados y no los depositó en término.

En esta, el último revés recibido fue que la Cámara en lo Penal Económico dejó firme la decisión que declaró desierto el recurso de apelación presentado por sus abogados en la causa que investiga la presunta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social. La resolución, firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, sostuvo que la defensa de Tapia no cumplió con los requisitos procesales para sostener la apelación. Según el fallo, "la inasistencia del recurrente a la audiencia dispuesta y la falta de presentación de un memorial sustitutivo resultan asimilables a una deserción del recurso", por lo que la Cámara analizará el procesamiento sin considerar los argumentos planteados por el dirigente. Por esta causa, Tapia mantiene embargos por 350 millones de pesos sobre sus bienes.

Una extensión de esta primera causa también significa complicaciones judiciales para Tapia y Toviggino. En este caso se los acusa por el presunto uso de 24 proveedores presuntamente falsos o sin capacidad operativa (como Central Hotel S.R.L. y Capadoccia S.R.L.) para emitir facturación apócrifa por más de 289 millones de pesos .

A principios de este mes, el juez federal en lo penal económico Diego Amarante rechazó un planteo de la defensa que buscaba que estos hechos se investigaran en un juzgado diferente. El magistrado unificó el expediente al considerar que existen "puntos de conexión relevantes" y ahora se investiga la posible configuración de una asociación ilícita fiscal .

Causa Sur Finanzas

Otro frente que el jefe de la casa del futbol argentino deberá enfrentar en la Argentina es la llamada causa Sur Finanzas, en donde está apuntado por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield.

Concretamente, este frente pone bajo la lupa los vínculos financieros de la AFA con el holding propiedad de Maximiliano Ariel Vallejo, un empresario del círculo íntimo de Tapia, con quien se habrían concretado préstamos en efectivo por un millón de dólares con tasas de interés usurarias (hasta el 4% mensual en dólares) que el club no pudo afrontar, además de la triangulación de ingresos por sponsoreo hacia fideicomisos controlados por la dirigencia.

Vallejo declaró en mayo ser inocente, calificó la causa de "mediática" y sostuvo que su patrimonio de 1.800 millones de pesos es fruto de su trabajo lícito. Pidió que declaren como testigos presidentes de otros clubes (como Racing y Argentinos Juniors) para validar sus operaciones.

No solo en Argentina: los detalles de la investigación del FBI

La situación de Claudio "Chiqui" Tapia con las autoridades federales de los Estados Unidos se centra en una investigación preliminar sobre el manejo de los fondos internacionales de la AFA, aunque hasta el momento no existe una imputación formal contra él en ese país. La lupa del FBI está puesta sobre la empresa TourProdEnter LLC, creada por el empresario Javier Faroni (persona vinculada a Tapia) y su esposa Erica Gillette.

Según la acusación, la AFA designó a esta firma para administrar el cobro de contratos comerciales internacionales, incluyendo patrocinios globales (como los de Adidas y Warner), partidos amistosos y derechos comerciales de la Selección Argentina, pero todo con el objetivo ilícito de usarla de "pantalla" en Miami para retener aproximadamente un 30% de los ingresos que originalmente debían llegar a la AFA. La cifra bajo análisis supera los 300 millones de dólares.

Por esta causa, el empresario Guillermo Tofoni declaró durante más de dos horas ante los investigadores en Miami, aportando documentación sobre el esquema comercial implementado por la AFA.

La investigación es conducida por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, con el fin de detectar posibles delitos de lavado de activos o fraude financiero, aunque todavía no han presentado cargos contra Tapia.