Empieza el Mundial 2026 con la primera ceremonia inaugural: todo sobre el show que México le mostrará al mundo

El Mundial 2026 comienza oficialmente este jueves con la primera de las tres ceremonias inaugurales previstas para la Copa del Mundo que organizan Estados Unidos, Canadá y México . El escenario elegido para abrir el torneo será el Estadio Azteca (renombrado Ciudad de México), que volverá a ser protagonista de un momento histórico al albergar por tercera vez una inauguración mundialista.

La celebración se desarrollará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Grupo A , y marcará el inicio de una serie de espectáculos que continuarán posteriormente en Canadá y Estados Unidos.

La propuesta combinará música, fútbol, arte y cultura, con una narrativa común para las tres ceremonias que tendrá como eje al Trofeo de la Copa Mundial reinterpretado a través de las identidades culturales de cada país anfitrión.

La inauguración de México tendrá como elemento central al papel picado, una de las expresiones artísticas y culturales más representativas del país. Además de la puesta en escena, se espera que los aficionados presentes en el estadio participen de manera interactiva en distintos momentos del espectáculo.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, responsable de grandes eventos internacionales, y buscará ofrecer una experiencia inmersiva para los más de 80.000 espectadores que colmarán el recinto y para los millones de personas que seguirán la ceremonia desde distintos puntos del planeta.

A diferencia de las aperturas realizadas en los Mundiales de 1970 y 1986, esta edición apostará por un formato de gran despliegue tecnológico y artístico, con coreografías masivas y una propuesta enfocada en la diversidad cultural de los tres países organizadores.

Shakira encabezará un espectáculo repleto de estrellas

La gran figura de la ceremonia será la cantante colombiana Shakira, quien interpretará "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy. La presencia de la artista sudamericana tiene un valor especial dentro de la historia de las Copas del Mundo. Shakira ya dejó su huella en anteriores ediciones con interpretaciones que alcanzaron repercusión global, como "Hips Don't Lie-Bamboo" en Alemania 2006, "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014.

shakira Shakira, la gran figura de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Instagram @shakira

El espectáculo también contará con la participación de Alejandro Fernández, encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano, mientras que la sudafricana Tyla hará lo propio con el himno de su país.

Junto a ellos estarán presentes Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro y Danny Ocean, conformando un cartel artístico que reunirá distintos géneros y estilos musicales.

Horarios y cómo ver la inauguración

Otro de los momentos destacados será la aparición de la actriz Salma Hayek, quien actuará como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dará la bienvenida oficial a los aficionados. La ceremonia comenzará a las 14:30 de Argentina (11:30 de Ciudad de México) y tendrá una duración de una hora y media. El ingreso del público al estadio estará habilitado desde cuatro horas antes del inicio del espectáculo, con diversas actividades y experiencias para los asistentes.

En Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, tanto la ceremonia inaugural como el partido entre México y Sudáfrica podrán seguirse a través de Disney+ Premium.

La inauguración de México será apenas el primer capítulo de una propuesta inédita para la historia de los Mundiales. Antes de que comience a rodar la pelota en todas las sedes, la FIFA organizó tres grandes ceremonias de apertura distribuidas entre Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, con espectáculos que combinarán música, cultura y fútbol para dar la bienvenida a la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Además, el torneo servirá de escenario para el lanzamiento de "DNA", el himno oficial del Mundial 2026, una producción que reunirá a figuras internacionales como Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE, en una apuesta por reflejar la diversidad cultural que caracteriza a esta edición histórica.

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Listen to DNA the Official World Cup 2026™ Anthem by @AndreaBocelli, @davidguetta, EJAE and @theestallion — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026

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