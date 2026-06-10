Prode del Mundial: la Inteligencia Artificial pronosticó el resultado de Argentina contra Argelia

La espera está por terminar y el próximo martes 16 de junio a las 22, la Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia. El escenario para el debut del Grupo J será el imponente Kansas City Stadium (Arrowhead).

En base a sus conocimientos, la Inteligencia Artificial realizó un prode con el resultado del primer partido mundialista que enfrentará la selección argentina.

Teniendo en cuenta que Argentina suele ir de menor a mayor en los torneos y que Argelia planteará un partido sumamente físico y cerrado en el fondo, es de esperar un trámite duro y friccionado en los primeros 45 minutos, señala la IA.

Para la Inteligencia Artificial se puede esperar que Argentina termine el partido ganando 2 a 0 contra Argelia.

En este caso para Argentina , la premisa será la paciencia y la circulación rápida de la pelota. Con un mediocampo consolidado, la Selección necesitará ensanchar la cancha para que el bloque defensivo de Argelia tenga que abrirse.

Por otra parte, la jerarquía individual y el manejo de los tiempos de Messi en su histórico sexto Mundial resultarán determinantes para destrabar el partido si el marcador se mantiene en cero durante la primera mitad.

Mientras tanto, la selección argentina se entusiasma tras la última victoria contra Islandia por 3 a 0, que terminó de entusiasmar a los jugadores y a los argentinos que tienen sus esperanzas puestas en la albiceleste.