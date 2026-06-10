El alfabeto de las pilas: qué significan las letras AA y AAA

Las pilas AA y AAA, estandarizadas a mediados del siglo XX, continúan siendo un referente en la era de las baterías modernas por su versatilidad y disponibilidad.

Las pilas están en todos lados, pero muchos no prestan atención a sus componentes visibles: AA y AAA. Pocos conocen el origen de ese nombre y la razón por la cual sobrevivieron al avance de las baterías modernas.

La explicación detrás de estas letras combina una necesidad histórica de estandarización con la evolución de la electrónica hacia la miniaturización.

La historia de las pilas A mediados del siglo XX, la falta de normas en la industria electrónica era un problema para los consumidores: cada marca diseñaba sus dispositivos con baterías de tamaños y formas exclusivas. Para solucionar esto, los organismos reguladores crearon un sistema de clasificación universal basado en letras, donde el tamaño aumentaba de la A a la D.

Pilas usadas. Lo que pocos saben sobre las pilas. Con los años, los componentes electrónicos se volvieron más compactos y eficientes. Esto obligó a crear pilas más delgadas que la escala original, adoptando la repetición de letras como código visual: