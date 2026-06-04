El cuidado de la lengua de suegra en invierno: cómo regar la planta en junio para que no se muera

La lengua de suegra es una planta muy resistente, pero no hay que pasarse con el riego porque se pueden dañar las raíces.

Con la llegada del frío de junio las plantas de interior cambian su ritmo biológico y exigen adaptación de los cuidados. Una de las especies que más sufre los errores de mantenimiento en esta época es la lengua de suegra.

Cómo regar la lengua de suegra Al tratarse de una suculenta, el exceso de humedad es su peor enemigo y de esa manera un paso en falso con la regadera puede pudrir sus raíces y arruinar sus hojas.

shutterstock_2411021273 La lengua de suegra es muy resistente. Fuente: Shutterstock.

Durante los meses invernales, la planta -que se denomina sansevieria- entra en un período de reposo absoluto. Al ralentizar su crecimiento, la especie ya no genera hojas nuevas y su consumo de agua se reduce al mínimo.Los expertos señalan que el riego debe ser muy espaciado. En verano se hace cada dos o tres semanas, pero en invierno basta con una vez al mes.

La clave es esperar siempre a que la tierra esté completamente seca. Para no poner en riesgo a la planta durante este mes, hay pautas básicas. Se aconseja regar una sola vez al mes con una dosis de agua moderada. Antes de echar agua se puede enterrar un palito de madera en el sustrato. Si sale húmedo no es momento de regar.