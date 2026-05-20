Esta es la planta que no puede faltar en el dormitorio, según los expertos

Decorar la habitación con vegetación es una tendencia en constante crecimiento, pero no todas las plantas logran prosperar en el ambiente de un dormitorio. Existe una planta en particular que se convirtió en la favorita de los diseñadores de interiores.

Se trata de la sansevieria, popularmente conocida como "Lengua de suegra". Este ejemplar no solo aporta un toque fresco al ambiente, sino que reúne características únicas que la vuelven ideal para el espacio de descanso.

A diferencia de otras plantas que demandan una atención constante, la sansevieria destaca por ser noble. Los especialistas la recomiendan principalmente por las siguientes ventajas: a nivel biológico, lo más fascinante de esta planta es que continúa realizando un intercambio de gases eficiente durante la noche, lo que ayuda a mantener el ambiente fresco mientras dormís.

Además, es ideal para principiantes o personas con poco tiempo, ya que requiere de un riego muy espaciado. También tolera muy bien los rincones con semisombra o luz tenue y al crecer de forma vertical, ocupa un espacio reducido, adaptándose a cualquier esquina o mesa de luz.

A pesar de su fama de "inmortal", la sansevieria tiene un enemigo principal: el exceso de agua. Al ser una planta que almacena reservas hídricas directamente en el tejido de sus hojas, el exceso de humedad en el suelo es letal.

Para asegurar que la planta luzca radiante, debe estar un espacio con luz indirecta brillante o en zonas de semisombra. La maceta debe tener un buen sistema de drenaje para evacuar el agua sobrante y el riego debe ser moderado.

Más allá de sus beneficios estéticos y ambientales, esta planta cuenta con un fuerte valor simbólico. De acuerdo con los principios del Feng Shui, las líneas verticales y la resistencia de la Sansevieria la convierten en un excelente amuleto para proteger la energía del hogar, simbolizando la fortaleza espiritual y el resguardo frente a las malas vibras.