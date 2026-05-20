No se mueren casi nunca: las 3 plantas de interior más resistentes que sobreviven aunque te olvides de regarla
La Zamioculca, la Sansevieria y el Lazo de amor son plantas que crecen a gusto en interiores y prácticamente no necesitan riego durante el invierno.
La tendencia de sumar plantas al hogar crece cada día más, pero los inexpertos en jardinería temen estropearlas. Para ellos existen 3 especies que no se mueren casi nunca y necesitan muy pocos cuidados durante el invierno, por lo que te puedes olvidar de ellas por varios días.
En las épocas frías, las plantas entran en un estado de reposo debido a la falta de luz y las bajas temperaturas. Como casi no fabrica hojas nuevas, no consume agua. El error común es regalarlas con frecuencia, lo que puede pudrir las raíces porque el agua se estanca.
Zamioculca: la planta más brillante
La zamioculca es conocida como la reina de la resistencia y sus hojas son tan brillantes que la gente suele tocarlas para ver si son de plástico. Cabe destacar que tolera la sombra extrema y solo debe regarse cuando el sustrato está completamente seco de punta a punta.
El exceso de agua puede ser fatal para ella. Si las hojas se tornan amarillas y los tallos pierden su firmeza, quiere decir que la estás ahogando y sus raíces se están pudriendo.
Sanseviera: necesita el riego en el centro de sus hojas
Sansevieria es prácticamente inmortal y tiene respaldo de la NASA por su capacidad de filtrar toxinas del aire. Es una planta que se adapta a todo porque vive cómodamente en rincones oscuros o a pleno sol. El riego debe ser espaciado –cada 30 o 40 días– y se debe hacer desde arriba metiendo el agua en el centro de sus hojas.
Lazo de amor: desprende sus semillas y crecen solas
El lazo de amor o malamadre tiene raíces tuberosas y gruesas, diseñadas para retener la humedad. A ella le encanta la luz indirecta, pero a diferencia de las otras, agradece un poco más de humedad. En invierno, debe regarse cada 10 o 15 días.
Qué hacer en invierno
Para que crezcan a gusto y llenen de verde tu hogar hay que respetar los cuidados invernales básicos:
- Prohibido fertilizar: el abono puede quemar sus raíces porque está en reposo.
- Alejarlas de la calefacción: el aire caliente las deshidrata y mata.
- Busca la luz: acercalas un poco más a la ventana para que aproveche la luz disponible.