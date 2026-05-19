Cómo mantener tu jardín lindo con poco esfuerzo

La nueva tendencia de jardin es para otoño invierno también gana espacio en Mendoza y regiones frías de Argentina. La propuesta apuesta por espacios verdes simples, resistentes y fáciles de mantener, con especies que toleran heladas, menos césped y materiales naturales capaces de conservar el jardín atractivo, ordenado y funcional incluso durante los meses más frío s del año.

Embed - Las 10 reglas para bajar el mantenimiento de un jardín

Los "jardines de 10 minutos" consumen menos agua, soportan mejor las bajas temperaturas y permiten disfrutar de exteriores modernos con mínimo esfuerzo, adaptándose a las particularidades de Mendoza y otras regiones frías de Argentina.

En Mendoza , donde las heladas y las temperaturas bajas marcan el otoño invierno, esta tendencia prioriza especies resistentes y de bajo mantenimiento. Lavandas, romeros, gramíneas ornamentales, boj, nandinas y coníferas enanas permiten conservar textura, color y estructura aun en los días más frío s. Además, requieren menos agua y pocos cuidados.

La clave está en simplificar el diseño. Se recomienda reducir el césped, incorporar piedra partida y senderos drenantes que eviten barro y humedad excesiva.

INFO Ttrucos para mantener el jardín en 10 minutos Ayuda mucho el riego por goteo programado y los arbustos perennes, que mantienen verde el jardín incluso cuando muchas plantas pierden hojas o flores. Mario Simonovich

Ayuda mucho el riego por goteo programado y los arbustos perennes, que mantienen verde el jardín incluso cuando muchas plantas pierden hojas o flores.

El beneficio de un jardín de bajo mantenimiento

La nueva tendencia outdoor deja atrás los jardines que demandan trabajo constante y apuesta por espacios más naturales y fáciles de cuidar. En Argentina y especialmente en Mendoza, el “jardín de 10 minutos” se vuelve ideal para el invierno: consume menos agua, soporta mejor el frío y permite disfrutar exteriores prolijos y modernos con muy poco esfuerzo.