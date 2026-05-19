Cómo mantener tu jardín lindo con poco esfuerzo
Los trucos para lograrlo con tan solo diez minutos por semana, sobre todo para climas secos, como Mendoza.
La nueva tendencia de jardines para otoño invierno también gana espacio en Mendoza y regiones frías de Argentina. La propuesta apuesta por espacios verdes simples, resistentes y fáciles de mantener, con especies que toleran heladas, menos césped y materiales naturales capaces de conservar el jardín atractivo, ordenado y funcional incluso durante los meses más fríos del año.
Los "jardines de 10 minutos" consumen menos agua, soportan mejor las bajas temperaturas y permiten disfrutar de exteriores modernos con mínimo esfuerzo, adaptándose a las particularidades de Mendoza y otras regiones frías de Argentina.
Qué plantas elegir para un jardín resistente al frío
En Mendoza, donde las heladas y las temperaturas bajas marcan el otoño invierno, esta tendencia prioriza especies resistentes y de bajo mantenimiento. Lavandas, romeros, gramíneas ornamentales, boj, nandinas y coníferas enanas permiten conservar textura, color y estructura aun en los días más fríos. Además, requieren menos agua y pocos cuidados.
Cómo mantener un jardín lindo durante el invierno
La clave está en simplificar el diseño. Se recomienda reducir el césped, incorporar piedra partida y senderos drenantes que eviten barro y humedad excesiva.
Ayuda mucho el riego por goteo programado y los arbustos perennes, que mantienen verde el jardín incluso cuando muchas plantas pierden hojas o flores.
El beneficio de un jardín de bajo mantenimiento
La nueva tendencia outdoor deja atrás los jardines que demandan trabajo constante y apuesta por espacios más naturales y fáciles de cuidar. En Argentina y especialmente en Mendoza, el “jardín de 10 minutos” se vuelve ideal para el invierno: consume menos agua, soporta mejor el frío y permite disfrutar exteriores prolijos y modernos con muy poco esfuerzo.