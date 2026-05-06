Jardín de invierno: las plantas de exterior que resisten el frío y no mueren

Con la llegada del invierno que trae bajas temperaturas, hay plantas que no soportan el frío. Sin embargo, esta estación también es una oportunidad para descubrir plantas rústicas, capaces de soportar las heladas y, en muchos casos, ofrecer floraciones espectaculares.

Existen plantas que son infalibles para mantener el jardín y el balcón radiante durante los meses más fríos del año.

Una de las especies es el ciclamen, conocido popularmente como el "violeta de los Alpes" , es el rey de la temporada. Su rango ideal de desarrollo oscila entre los 5 °C y los 16 °C. Sus flores contrastan perfectamente con sus hojas jaspeadas. Debe estar en un espacio con mucha luz, pero sin sol directo y mantener riego moderado sin encharcar.

También los pensamientos y violas que son pequeñas herbáceas todoterreno, capaces de tolerar heladas leves sin perder su paleta de colores. Funcionan de maravilla en semisombra, plantadas en suelos fértiles y con un sustrato rico en materia orgánica. Se aconseja retirar las flores secas de manera constante.

La tercera opción es el ciruelo. Si bien la planta se asocia con los frutos del verano, su estructura es sumamente resistente al invierno. Soporta el frío perfectamente, a excepción de las heladas extremas y tardías.

Sin dudas que el jazmín es otra de las plantas favoritas. Se puede adaptar al paisaje invernal si se toman ciertos recaudos. Si bien le gusta la exposición solar, es importante protegerla de las ráfagas de viento frío y de los excesos de lluvias invernales en zonas desprotegidas.

Por último, el lirio azul es una de las opciones más rústicas y versátiles del catálogo botánico, capaz de prosperar tanto en inviernos crudos como en veranos intensos. Solo necesita un suelo bien nutrido y además se destaca porque es un repelente natural de insectos.