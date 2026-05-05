Las 5 plantas que alejan a las moscas y perfuman tu casa

Basta de moscas . Esa es la realidad. En casa o en el patio, estos insectos aparecen por olores y calor, pero también huyen por aromas fuertes. Algunas plantas liberan aceites naturales que afectan su olfato y las alejan sin químicos. Lo mejor: además dejan un perfume agradable durante horas y son fáciles de cuidar en macetas o jardín.

La albahaca es una de las más usadas. Su olor intenso contiene compuestos como eugenol y linalool, que las moscas evitan. Colocarla en ventanas o mesas reduce su presencia de forma visible. Además, crece bien con sol y riego regular.

La lavanda cumple doble función. Perfuma el ambiente con un aroma floral y al mismo tiempo actúa como barrera contra insectos. Sus aceites resultan molestos para las moscas, aunque para las personas son agradables. Funciona bien en interiores y exteriores.

La citronella es famosa por su aroma cítrico. Este olor interfiere con el sistema sensorial de insectos voladores, por eso se usa también en velas y aceites. Necesita sol directo y espacio, por lo que rinde mejor en balcones o patios.

La citronella es una aliada para ahuyentar y combatir a los mosquitos de tu jardín Foto: Plantas medicinales La citronella es una aliada para ahuyentar y combatir a los mosquitos de tu jardín Foto: Plantas medicinales

La menta destaca por su frescura. Su olor fuerte actúa de forma inmediata, alejando moscas en zonas donde se coloca. Además, es una planta resistente que crece rápido y se adapta tanto a macetas como a jardín.

La ruda es una planta con muchos beneficios, conócelos Foto: Flickr La ruda es una planta con muchos beneficios, conócelos Foto: Flickr

La ruda tiene un aroma intenso que muchos insectos evitan. Aunque su olor no es el favorito para todos, es muy eficaz como barrera natural en exteriores. Se usa hace años en jardines por su resistencia al calor y bajo mantenimiento.