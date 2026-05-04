El destino de Brasil con playas increíbles y precios bajos que muchos eligen

Es real. Viajar a Brasil sin gastar de más ya no es un sueño lejano. Maceió se posiciona como uno de los destinos más buscados por su combinación de playas claras, ambiente tranquilo y precios accesibles. Cada vez más turistas lo eligen por su seguridad relativa y opciones económicas para disfrutar varios días.

Uno de los mayores atractivos son las excursiones. Los precios arrancan desde 65 reales, lo que permite recorrer varios puntos sin afectar el presupuesto. Este valor es más bajo que en otros destinos turísticos del país, donde los paseos suelen duplicar ese costo en temporada alta.

Entre los lugares más elegidos aparece Maragogi. Es famoso por sus piscinas naturales de agua transparente. Allí se pueden ver peces y caminar entre bancos de arena en medio del mar. Es una de las excursiones más solicitadas durante todo el año.

Otro destino destacado es São Miguel dos Milagres. Se trata de una zona menos explotada, con playas tranquilas y paisajes casi intactos. Es ideal para quienes buscan descanso, sin multitudes ni ruidos constantes.

También gana popularidad Praia do Gunga. Está rodeada de palmeras y acantilados, con aguas cálidas y espacio amplio para disfrutar el día. Es uno de los puntos más fotografiados de la región por su vista única.

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En cuanto al alojamiento, hay opciones para todos los bolsillos. Desde posadas simples hasta hoteles frente al mar. Muchos turistas destacan que el costo por noche es menor en comparación con destinos como Río de Janeiro o Florianópolis.