Se estrelló una avioneta contra un edificio residencial en Brasil y hay al menos 2 muertos: el estremecedor video

Una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil , durante la mañana de este lunes, dejando un saldo de dos muertos y tres heridos de gravedad . Hasta el momento, se investigan las causas del accidente que hizo que la avioneta perdiera su rumbo y terminara impactando contra la estructura.

La cadena brasileña de televisión O'Globo captó en cámara el momento exacto en el que ocurrieron los desafortunados acontecimientos. A su vez, el medio local estableció que los cinco fallecidos estaban a bordo, y entre ellos se encuentran el piloto y el copiloto.

Además, otras tres personas resultaron heridas de gravedad, y tuvieron que ser trasladadas al Hospital Joao XXIII.

De acuerdo con los primeros informes y videos que circulan en redes sobre el accidente, la pequeña aeronave perdió altura e impactó directamente contra la pared del último piso de un edificio de viviendas de tres plantas ubicado en la calle Ilacir Pereira Lima, a la altura del número 667.

Fuentes cercanas al caso le indicaron al medio R7 que, previo al despegue, la aeronave ya había presentado problemas, por lo que no se descartó que alguna falla técnica haya podido generar la emergencia.