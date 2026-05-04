3 muertos y 40 heridos tras un accidente en la exhibición de "Monster Trucks" en Colombia

Durante una exhibición del "Monster Truck 2026", una camioneta perdió el control y arrolló una multitud, dejando un saldo oficial de tres muertos y 40 heridos.

En Colombia, un acciedente en un evento automovilistico terminó en la muerte de tres espectadores y 40 heridos.

Lo que debía ser un espectáculo de adrenalina se transformó en una tragedia el pasado domingo 3 de mayo en Colombia, cuando un "Monster Truck" perdió el control y arrolló a una gran cantidad de espectadores. Como resultado, el accidente significó la muerte de tres personas y que otras 40 resultaran heridas.

Todo quedó grabado en varios videos. Donde se ve cuando el vehículo modificado, preparado especialmente para estas competencias, se salió de la pista y se dirigió directamente contra el público.

El video del fatal accidente en Colombia Dichas imágenes muestran cómo la camioneta siguió de largo, impactando primero contra un poste y luego contra las decenas de personas que presenciaban el show.

monster 1 El vehículo protagonista, conocido como "La Dragona", era operado por Sonia Dilma Segura, quien es reconocida como la única mujer en América Latina habilitada para conducir este tipo de máquinas. Sonia resultó herida en el siniestro pero se encuentra en estado estable.