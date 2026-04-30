Fuerte accidente en la ruta 7: un camión chocó con una camioneta dejando un hombre herido

El siniestro ocurrió en ruta 7 y Buen Orden, en San Martín. Un hombre de 56 años sufrió politraumatismos y fue asistido en el lugar.

El camión quedó detenido sobre la banquina tras el impacto, con visibles daños en su parte frontal.

Un grave accidente se produjo este viernes por la mañana en San Martín, cuando un camión y una camioneta colisionaron sobre la ruta 7. El hecho ocurrió cerca de las 6:40 en el cruce con Buen Orden, en una zona con visibilidad reducida.

Según el informe policial, ambos vehículos circulaban en dirección este-oeste cuando se produjo el impacto. Por causas que aún se investigan, el camión terminó chocando el lateral derecho de la camioneta.

El conductor del rodado menor, un hombre de 56 años, sufrió politraumatismos como consecuencia del golpe. Fue asistido en el lugar por personal médico y trasladado para su atención.

Las consecuencias del accidente y el operativo Tras la colisión, la camioneta terminó su recorrido sobre el cantero central que divide ambas manos de la ruta. En tanto, el conductor del camión, de 33 años, no presentó lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12°, Vial San Martín y Policía Científica. También se realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.