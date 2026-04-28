Pudo ser una tragedia: un camión chocó a un móvil de tránsito que trabajaba en el Acceso Sur y hay tres heridos

Un accidente vial se registró durante la noche del lunes en el Acceso Sur , en el departamento de Guaymallén , cuando un camión colisionó contra un móvil de Tránsito Municipal que se encontraba trabajando en un siniestro previo. El hecho ocurrió alrededor de las 23:00, en dirección de sur a norte, a la altura de calle Alsina, frente al centro comercial La Barraca.

El camión impacto al móvil de Tránsito Municipal de Guaymallén.

Según se supo, el camión impactó primero contra los conos de señalización ubicados sobre el costado del acceso y luego contra la movilidad oficial, donde se encontraba un agente en el interior y otra efectiva en las inmediaciones.

Tras la colisión, el móvil de Tránsito fue desplazado hacia la lateral del acceso. Como consecuencia del impacto, resultaron lesionados los dos agentes municipales —un efectivo masculino y una efectiva femenina—, además de un conductor que había estado involucrado en el accidente anterior.

accidente guaymallén2 Accidente en el Acceso Sur. Prensa Ministerio de Seguridad

El camión, en tanto, detuvo su marcha a aproximadamente un kilómetro del lugar del hecho. Las autoridades trabajan para establecer las causas del siniestro.

Luego se informó que los heridos no presentan lesiones de gravedad y fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).