Nuevas denuncias complican a la emprendedora acusada por estafas a egresados mendocinos

Tras la denuncia que abrió la investigación contra una emprendedora acusada por presuntas estafas a egresados mendocinos , nuevas presentaciones judiciales complicaron aún más la situación de la mujer. Se trata Gabriela Alejandro Verdi Carrión , propietaria de una empresa de indumentaria, sindicada por no cumplir con las entregas de prendas personalizadas a alumnos de varias escuelas en la provincia.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, las dos últimas denuncias ingresaron la semana pasada y corresponden a padres de alumnos de las escuelas N° 4-257 Profesor Luis Rodríguez Nievas de Rodeo del Medio, Maipú , y de la N° 1-601 Dr. Diego Paroissien , ubicada en el barrio Sanidad de la Ciudad de Mendoza . Justamente, la presentación inicial también fue realizada por la progenitora de otro alumno damnificado del mismo establecimiento.

En los tres expedientes tomaron intervención los fiscales de Delitos Económicos e Informáticos Juan Tichelli y Gabriella García Cobos. Por el momento, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) analizaban los relatos de los denunciantes, así como el material probatorio presentado por los mismos, para a partir de eso solicitar una serie de medidas que permitan avanzar en la investigación.

De acuerdo con una de las denuncias a la que accedió MDZ , radicada por la madre de un alumno de séptimo grado de la escuela Dr. Diego Paroissien, el contacto con la empresa FG Uniformes, propieda de Verdi Carrión, se inició en septiembre del año pasado, cuando comenzaron a organizar la compra de los buzos y remeras de la Promoción 2026 .

En ese contexto, los padres crearon un grupo de WhatsApp con la mujer, con quien coordinaron talles, diseños y detalles de las prendas. Posteriormente, mantuvieron una reunión en la puerta del colegio, donde se tomaron las medidas a los alumnos.

En esa instancia también se firmaron los contratos correspondientes, acordando el pago en tres cuotas. La mujer aseguró que la confección se realizaría en un taller ubicado en calle Lavalle al 600 de San José, en Guaymallén, y fijó como fecha de entrega el 5 de noviembre, con un margen de demora de una semana.

fg uniformes Así la mujer promocionaba sus productos en las redes sociales. MDZ.

Sin embargo, llegado el plazo, la entrega no se concretó. Verdi Carrión explicó, en ese entonces, que no pudo finalizar el trabajo porque se habían agregado más prendas al pedido original. Ante eso, propuso una nueva fecha para febrero de 2026.

Pese a que los padres aceptaron la reprogramación, la situación se repitió. Con el correr de las semanas, los reclamos se replicaron y las respuestas se volvieron cada vez más escasas, ya que la mujer solo mantenía contacto con una de las madres del grupo.

En ese marco, volvió a postergar la entrega, primero para el 23 de febrero y luego sin dar precisiones concretas, lo que incrementó la preocupación entre los damnificados.

Con el paso de los días, los padres tomaron conocimiento de situaciones similares en otros establecimientos educativos que también habían contratado a FG Uniformes y no habían recibido la indumentaria.

Hartazgo y denuncias

Ante esa situación, decidieron dirigirse personalmente hasta la dirección del supuesto taller en Guaymallén, pero en el lugar no encontraron ningún local ni actividad vinculada a la firma.

Posteriormente, la mujer volvió a comunicarse con los padres de los alumnos y aseguró que entregaría la ropa en el establecimiento escolar, con presencia de autoridades, argumentando que había recibido insultos y amenazas. Sin embargo, esa entrega tampoco se concretó.

FotoJet(26) Los escraches en las redes sociales provocaron que la mujer bloqueara su perfil de Facebook y borrara sus fotos. MDZ.

Finalmente, y tras reiterados incumplimientos, el pasado martes llegó la primera denuncia por estafa y en los días posteriores se sumaron otras dos presentaciones contra Verdi Carrión.

De acuerdo con la información recolectada por este portal, la maniobra se habría repetido en otras escuelas de Mendoza, con montos que rondan los tres millones de pesos por curso, mientras que en paralelo se multiplicaron los escraches en redes sociales, lo que derivó en que la denunciada cerrara sus perfiles.