Denuncian una estafa millonaria con buzos de egresados que afectó a alumnos de varias escuelas en Mendoza

La dueña de una empresa de indumentaria fue denunciada recientemente ante la Justicia mendocina por una presunta estafa con buzos de egresados a diferentes escuelas de Mendoza . De acuerdo con las presentaciones judiciales, la mujer nunca entregó las prendas personalizadas que le pagaron y dejó de contestarle a los padres de los alumnos.

De acuerdo con una de las denuncias a la que accedió MDZ , radicada por la madre de un estudiante de séptimo grado de la escuela N° 1-601 Dr. Diego Paroissien , ubicada en el barrio Sanidad de la Ciudad de Mendoza , tomaron contacto con la empresa FG Uniformes en septiembre del año pasado, ante la necesidad de comprar las prendas personalizados para los alumnos de la Promoción 2026 .

Por eso, los padres de los futuros egresados armaron un grupo de WhatsApp con la propietaria de la firma del comercio dedicado a la confección y venta de uniformes e indumentaria deportiva, escolar y empresarial. Así, comenzaron a coordinar los talles y diseños de los buzos y remeras con la mujer, identificada como Gabriela Alejandra Verdi Carrión , de 38 años, surge de la presentación judicial.

Posteriormente, mantuvieron una reunión con la sospechosa en la puerta del colegio, donde se tomaron las medidas a los niños y los padres firmaron los contratos correspondientes, acordando el monto a pagar en tres cuotas.

Del mismo modo, en esa oportunidad, la mujer les aseguró que las prendas iban a ser realizadas en el taller de la empresa, supuestamente localizado en calle Lavalle al 600 de San José , Guaymallén, y que la fecha estimada para la entrega de la ropa era el 5 de noviembre de ese año, pero que podía extenderse por siete días más.

Más allá de lo acordado, la propietaria de FG Uniformes no cumplió con el plazo y se excusó diciendo que no pudo terminar de fabricar todas las prendas, ya que se sumaron tres buzos al pedido posterior a la firma de los contratos. Frente a eso, la denunciada se comprometió a entregar la indumentaria el 15 de febrero de 2026.

Pese a que los padres de los alumnos aceptaron esa modificación en las condiciones, la situación se repitió una vez llegada la nueva fecha. Así, los reclamos no tardaron en llegar al celular de Verdi Carrión, pero la mujer no respondía y sólo se comunicaba con una de las madres, a quien le envió un comunicado mediante el cual volvió a dilatar el día de entrega para el 23 de febrero.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 17.02.34 Uno de los contratos que hizo la mujer con los padres de alumnos de la escuela Dr. Diego Paroissien. MDZ.

Para ese entonces, los damnificados empezaron a perder las esperanzas ya que tomaron conocimiento sobre alumnos de otras escuelas que habían contratado a la empresa FG Uniformes y estaban atravesando la misma situación.

Debido al hartazgo, los padres de los estudiantes decidieron dirigirse personalmente hasta la dirección del taller que les aportó la mujer denunciada, pero en el domicilio no encontraron ningún local o comercio vinculado con la firma de indumentaria.

Días más tarde, el 24 de febrero, Verdi Carrión volvió a tomar contacto con los denunciantes y afirmó que iba a entregar la ropa en la dirección del establecimiento, con las autoridades escolares presentes, ya que no quería exponerse luego de ser insultada y amenazada por los progenitores de los alumnos.

Hartazgo, denuncia penal y otros afectados

A pesar de esa nueva promesa de entrega de las prendas y los reiterados reclamos, las semanas pasaron y la mujer no cumplió con lo pactado. Por eso, los padres de los egresados de la escuela Dr. Diego Paroissien denunciaron este martes por estafa a Verdi Carrión y las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) analizaban la presentación judicial.

De acuerdo con la información recolectada por este portal, el presunto fraude por que fue sindicada la propietaria de la empresa FG Uniformes se habría repetido en la escuela N° 4-257 Profesor Luis Rodríguez Nievas de Rodeo del Medio, Maipú, y en la escuela N° 4-131 Mahatma Gandhi, en Godoy Cruz, por lo que estos días se sumarían nuevas denuncias contra la mujer.

FotoJet(26) Los escraches en las redes sociales provocaron que la mujer bloqueara su perfil de Facebook y borrara sus fotos. MDZ.

En el caso del colegio capitalino, los padres le abonaron un total de aproximadamente 3.000.000 de pesos a Verdi Carrión y se estima que la cifra sería similar en el resto de los cursos de egresados de otros establecimientos que resultaron afectados, indicaron las fuentes allegadas la denuncia.

Por otro lado, la situación motivó que los padres de los alumnos damnificados realizaran escraches en las redes sociales contra la supuesta estafadora. A partir de eso, la mujer bloqueó sus perfiles y borró sus fotos para evitar que se continuará difundiendo su imagen.