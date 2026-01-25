El descargo del empresario imputado por estafas con fiestas de egresados: "Fue una falla administrativa"

Tras el dictamen de la prisión preventiva para Mauricio Morales , titular de OK Eventos , el empresario decidió dar a conocer su descargo en un comunicado escrito desde su lugar de detención. El imputado negó que el incumplimiento de los servicios haya sido un plan para defraudar a sus clientes y aseguró que quiere devolver el dinero.

Dentro de este descargo , el acusado sostuvo que nunca se ocultó de la ley: “Quiero aclarar de forma tajante que nunca estuve prófugo. Mi detención se produjo en mi domicilio de toda la vida, el mismo lugar donde siempre he estado localizable”, afirmó.

Morales fue capturado en la provincia vecina de San Juan , mediante un operativo que desarrollaron en conjunto personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales ( DIILE ), dependiente de la Dirección de Investigaciones, y sus pares de la vecina provincia.

Asimismo, Morales buscó relativizar el alcance del escándalo, asegurando que la empresa cuenta con 11 años de trayectoria y más de 600 eventos exitosos. Según sus palabras, la crisis se limitó a cuatro eventos específicos del fin de semana del 29 de noviembre.

"Si el objetivo hubiera sido el fraude, no habríamos incurrido en los gastos logísticos que se evidenciaron en cada lugar. Se trata de un incumplimiento de contrato que estamos comprometidos a reparar integralmente", continuó parte del comunicado.

Aseguró querer pagar a las víctimas

Además, el empresario aseguró que su intención de pago es “plena” y apuntó contra el proceso judicial por la demora en los procesos: “La Justicia ha denegado momentáneamente nuestras propuestas de arreglo debido a los tiempos administrativos. Esta demora impide que podamos concretar las devoluciones de manera inmediata”.

El descargo de Morales choca con los hallazgos de la fiscal Gabriela García Cobos. En los allanamientos previos realizados en Guaymallén, los investigadores no solo encontraron oficinas vaciadas en Ciudad, sino también un depósito con una gran cantidad de alimento en estado de putrefacción, lo que para la querella es un indicio de la falta de capacidad operativa para cumplir con los contratos firmados.

Por el momento, y pese a sus pedidos de comprensión para proteger a su negocio y a sí mismo, Morales continuará alojado en una dependencia carcelaria de la provincia, imputado por estafa genérica en una causa que acumula más de una veintena de denuncias formales.

El comunicado del imputado por estafas