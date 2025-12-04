Capturaron en San Juan al empresario denunciado por estafas a egresados en Mendoza

La detención se concretó mediante un operativo que desarrollaron en conjunto personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales ( DIILE ), dependiente de la Dirección de Investigaciones, y sus pares de la vecina provincia.

Los detectives desarrollaron un allanamiento en un departamento de San Juan , que Morales estaba utilizando para mantenerse en la clandestinidad. Ante la sorpresa por la presencia del personal policial, el empresario intentó darse a la fuga corriendo, pero no lo logró.

En tanto, le secuestraron un arma de fuego , dos vehículos, documentos y su celular, el cual será sometido a los peritajes correspondientes para sumar nuevas pruebas a la causa que lidera la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi , quien aguardaba por el traslado del sindicado estafador para imputarlo y, posiblemente, ordenar su alojamiento en una cárcel de la provincia.

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , destacó la labor del personal policial de ambas provincias, de l Ministerio Público Fiscal ( MPF ) y la Justicia Penal , ya que consideró que "actuaron con rapidez en la emisión de las medidas necesarias para avanzar en la investigación", sostuvo a través de su cuenta de X.

image El posteo de Mercedes Rus tras la detención de Morales en San Juan. X.

Allanamientos en Ciudad y Guaymallén

En paralelo, efectivos de la División Delitos Económicos desarrollaron una medida judicial en un departamento de avenida Mitre al 500, en la Ciudad de Mendoza, en el cual funcionaba la oficina de la empresa de banquetes OK Eventos. Sin embargo, el lugar estaba completamente vacío, por lo que estiman que el sospechoso se llevó todas sus pertenencias y documentos luego de que explotó el escándalo por las presuntas estafas.

FotoJet - 2025-12-04T192048.807 La oficina abandonada en avenida Mitre de Ciudad. Gentileza.

En tanto, los sabuesos de Investigaciones también allanaron un inmueble de calle Río Barranco al 5.700, en Guaymallén, donde hicieron uso de la fuerza pública para ingresar, ya que el ingreso contaba con extremas medidas de seguridad. Desde hace días, vecinos venían denunciando que del interior de la propiedad salía un olor nauseabundo.

Justamente, una vez dentro del lugar, constataron que allí funcionaba la cocina de la empresa de Morales, ya que dieron con freezers, heladeras, hornos pizzeros, cocinas, balanzas y cortadoras de fiambre. Pero, además, constataron que había una importante cantidad de comida en mal estado, la cual no contaba con cadena de frío: carnes, mariscos, fiambres, discos de empanadas, verduras y otros alimentos, estaban en estado de pudrición.

En total, fueron secuestrados dos freezer, dos heladeras, una máquina de cortar fiambre, una balanza digital, dos hornos a gas, una cocina, siete tablones de madera, dos parlantes, cuatro trípodes, una escalera metálica, una esfera de boliche, un aro de luz y un aro giratorio, 100 cubresillas, cuatro luces de color negro, una caja negra, 16 cubremanteles, letras gigantes para ornamentar, tres pantallas de proyección, un sillón de fiestas y dos ollas grandes.

FotoJet - 2025-12-04T192132.174 Alimentos podridos y cocinas en mal estado, en el centro operativo de la empresa OK Eventos. Gentileza.

Se incautaron además un CPU Banghó y una notebook marca Samsung, los cuales iban a quedar a disposición de la fiscalía interviniente para practicarle un análisis informático, explicaron las fuentes del caso.

Las denuncias contra el empresario

Fue a raíz de una serie de denuncias por estafas con su empresa OK Eventos, que Morales terminó detenido. Cenas de egresados, un casamiento, un cumpleaños de 15 y eventos programados a futuro, son algunos de los casos por los que se encuentra en la mira el sospechoso.

Cenas de egresados frustradas en Guaymallén

Los hechos que más relevancia tomaron corresponden a eventos estudiantiles. En primer lugar, la cena del 5° año de la escuela Arrieros del Ande, la cual reunió a unas 290 personas que habían pagado cientos de miles de pesos cada una. Al llegar al Salón Balear, los familiares encontraron el lugar vacío: no había comida, bebida ni montaje, y los proveedores se retiraban por falta de pago. El responsable de la empresa dejó de contestar mensajes y llamadas.

Un episodio similar ocurrió con los alumnos de 5° año de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla. Los estudiantes se enteraron de la suspensión mientras se sacaban fotos en Casa de Gobierno. En el salón apenas había algunas gaseosas y pizzas; el catering, los mozos y el DJ se retiraron porque no habían cobrado. En ambos casos, se denunció un patrón idéntico: pagos adelantados, incumplimiento total del servicio y ausencia del organizador.

ok ebetros OK Eventos es la empresa acusada de estafa en varios eventos.

Fiesta de 15 truncada en un salón de eventos

Por su parte, la familia de dos gemelas denunció que, al llegar al salón donde debía realizarse la fiesta, no encontraron ningún servicio contratado. La celebración pudo concretarse gracias a una colecta entre los invitados, quienes aportaron dinero para contratar comida, bebidas y al DJ. La madre relató que el empresario había asegurado que todo estaba pagado y programado hasta pocas horas antes.

Un casamiento que no llegó a realizarse

Una pareja que debía celebrar su boda esa misma noche fue informada en la iglesia de que no había fiesta montada. A pesar de que los familiares habían abonado la totalidad del evento, el salón estaba vacío y ningún proveedor había recibido pago.

En tanto, se presume que otras dos fiestas programadas para el mismo día de una de las cenas de egresados tampoco se realizaron. Además, clientes que tenían eventos pactados para las semanas siguientes denunciaron que el empresario dejó de responder mensajes y llamadas una vez estallado el escándalo.