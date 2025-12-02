Cena de egresados y estafa: el mensaje del empresario sobre el supuesto accidente

Todo comenzó el sábado con un mensaje de WhatsApp que se viralizó entre los estudiantes del último año de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla mientras se sacaban fotos en las escaleras de la Casa de Gobierno antes de que los pasara a buscar la batea para ir a la fiesta en el salón Casa Balear de Rodeo de la Cruz.

El mensaje era de la empresa Ok Eventos Catering y Egresados e informaba que se suspendía la cena de egresados por un accidente que había sufrido el propietario, Mauricio Morales.

“Lamentamos profundamente informarles que el evento programado para esta noche queda suspendido. La razón de este mensaje es que Mauricio, nuestro organizador general, sufrió en el día de hoy un accidente automovilístico. En este momento, no es posible brindar más información ya que estamos aguardando novedades oficiales”, decía el mensaje.

“Queremos ofrecerles nuestras más sinceras y profundas disculpas por los inconvenientes que esta situación inesperada puede ocasionar. Sabemos lo importante que es cada evento para ustedes y sus familias, y por eso valoramos enormemente su comprensión ante este hecho de fuerza mayor”, agregaba.

Por último, desde la empresa indicaron que el lunes (por el 1 de diciembre) se iban a comunicar con cada uno de los egresados para darle los detalles de la reprogramación del evento.

No se sabe nada del empresario

Por el momento, nadie se comunicó de OK Eventos con las familias damnificadas y tampoco hay información sobre el paradero de Mauricio Morales. Desde la fiscalía han ido sumando denuncias de padres y algunos hasta tienen contratos firmados como respaldo.

Más eventos cancelados

Ante la denuncia de padres de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla otros estudiantes que habían contratado los servicios de la cena de egresados con Morales empezaron a consultar con los salones y ni siquiera tenían la fecha reservada.

El fin de semana pasado, también se canceló un casamiento -los novios se enteraron que no había nada en el salón cuando estaban dando el sí en la iglesia- y peligró el cumpleaños de 15 de unas gemelas que terminaron pagando entre todos los asistentes.