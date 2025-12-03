El reclamo de los padres de los alumnos sancionados en el colegio Santa María

Los alumnos de quinto año del colegio universitario Santa María causaron daños importantes y por eso la decisión de los directivos fue responder con amonestaciones masivas. Desde la escuela constataron daños a las instalaciones y el mobiliario, e insultos a docentes y directivos. Este miércoles a primera hora los padres de los alumnos se acercaron a la institución a pedir explicaciones y hacer un pedido, ya que hay alumnos que figuran en los videos que no figuran en el listado de sancionados.

Los padres de los alumnos aseguran que la sanción ha sido injusta porque hay alumnos que no han participado de los desmanes y que la sanción académica se ha mezclado con la educativa. También agregan que ellos no tienen inconvenientes en pagar los daños que generaron sus hijos, pero si que se revea la sanción educativa. Además, hay padres que señalan que los alumnos que organizaron y generaron los disturbios, que habrían sido 10 y están filmados, no fueron sancionados y que figuran en la planilla como "ausentes".

En estos momentos, algunos padres de los alumnos están reunidos con los directivos para que puedan evaluar la sanción nuevamente y tengan en cuenta las distintas responsabilidades que existen en esta situación.

La descontrolada celebración del último día de clases ocurrió el jueves 27 de noviembre. Lo primero que circularon fueron los videos de los estudiantes arrojando las hojas de las carpetas en los pasillos y el patio interno del colegio Santa María de Godoy Cruz.

Pero el festejo siguió. Algunos alumnos de 5° año dañaron las instalaciones, los bancos y hasta destruyeron proyectos de estudiantes de carreras universitarias que comparten el edificio.

Alumnos del último año del colegio Santa María -portada Alumnos del último año del colegio Santa María

Además, los adolescentes no escucharon las indicaciones de las autoridades e insultaron a docentes, no docentes y directivos.

Amonestaciones masivas

Ante los desmanes ocurridos, las autoridades del colegio universitario Santa María no dudaron en aplicar sanciones ejemplificadoras: 20 amonestaciones para cada uno de los alumnos que participaron en los hechos.

El Consejo Escolar del colegio aseguró que los estudiantes no cumplieron con el Reglamento de Convivencia y Disciplina por lo tanto, debían ser sancionados. En total, aplicó 20 amonestaciones para cada estudiante que podrán reducir a 14 si los chicos cumplen con el Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar entre el 12 y el 18 de diciembre.