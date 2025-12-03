Aumentos de 7,5% y 3,85% para dos grupos de jubilados duerante diciembre

Las jubilaciones de docentes atravesarán en diciembre un nuevo reajuste que marcará el nivel de ingresos para todo el verano. Los aumentos serán del 7,5% para quienes se retiraron bajo el régimen de la educación obligatoria y para los docentes de universidades nacionales el ajuste alcanzará apenas 3,85%.

Ambos sistemas tienen reglas especiales y actualizaciones cada tres meses, por lo que los montos que se abonarán ahora se mantendrán también en enero y febrero, y se usarán como base para calcular el medio aguinaldo. El próximo cambio recién llegará en marzo de 2026, en un contexto en el que la inflación sigue siendo el parámetro incómodo de comparación.

Cómo quedan los haberes de docentes no universitarios En el régimen especial de docentes de nivel inicial, primario y secundario, el último aumento se aplicará sobre los valores vigentes desde septiembre. Ese mes habían tenido una suba de 6,9%, que se sumó a las recomposiciones de 10,61% en marzo y de 13,59% en junio. Con el 7,5% que se agrega ahora, el incremento acumulado en 2025 llega a 44,4%. Se trata de un porcentaje que, según las proyecciones privadas, quedaría por encima del Índice de Precios al Consumidor esperado para el año, ubicado en torno del 30% al 31%.

El porcentaje trimestral se define a partir de la variación de un indicador salarial específico del sector, conocido como Ripdoc. Sobre esa base se actualizan poco más de 196.000 jubilaciones y pensiones, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. En septiembre, el haber promedio de este grupo rondaba 1,91 millones de pesos. El nuevo aumento llevará esos ingresos a un nivel algo menos rezagado frente a la inflación, aunque la brecha con el costo de vida acumulado en años anteriores todavía se siente en el día a día de los hogares docentes retirados.

La situación es mucho más complicada para quienes se jubilaron bajo el régimen de docentes universitarios nacionales. En este caso, los beneficios son unos 13.000 y el haber medio se ubica cerca de 2,2 millones de pesos. La movilidad trimestral se calcula con otro índice, el Ripdun, que toma como referencia la remuneración imponible promedio de este colectivo. Sobre ese indicador se aplicaron aumentos de 10,03% en marzo, 4,05% en junio, 2,62% en septiembre y 3,85% ahora en diciembre. El resultado es un incremento anual de solo 22%, claramente por debajo de la inflación estimada.