Atención jubilados: Banco Nación te devuelve hasta $20.000 en compras de supermercado

Un programa del Banco Nación permite a quienes ya están jubilados y cobran por Anses recuperar parte de lo que gastan en supermercados si pagan con BNA+.

En un contexto de precios altos y changos cada vez más ajustados, cualquier ayuda en la caja del supermercado se vuelve clave, sobre todo para quienes viven de una jubilación. Para ese grupo, el Banco Nación lanzó una propuesta concreta: devolver parte de lo que se gasta en cadenas de supermercados.

El pago se tiene que hacer con su billetera digital BNA+ MODO. La campaña rige hasta el 31 de diciembre, con vigencia que va del lunes al viernes, y permite recuperar una porción del ticket hasta alcanzar un monto mensual importante. Para muchos adultos mayores, puede ser la diferencia entre dejar productos en la góndola o poder llevarlos a casa.

Quiénes pueden acceder al beneficio del Banco Nación La promoción está pensada únicamente para personas jubiladas y pensionadas que cobran sus haberes de Anses a través de una cuenta del Banco Nación. No se puede “prestar” el beneficio: es personal y se asocia al titular de la cuenta, identificado por su CUIT. Solo suman reintegros las compras que hace ese usuario con sus propias tarjetas del banco. Además, la cuenta en la que se acreditan los haberes tiene que estar vinculada previamente a la app BNA+ y habilitada para operar con MODO. Es una forma de dirigir el ahorro directamente a un sector que suele destinar buena parte de sus ingresos a alimentos y artículos esenciales.

jubilada supermercado Para que el reintegro se active, no alcanza con ir al súper y pasar la tarjeta como siempre. La compra tiene que hacerse de manera presencial y el pago debe concretarse escaneando el código QR de MODO en la caja, desde la aplicación BNA+. Allí se elige si se quiere pagar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del banco, o con una tarjeta de débito de la misma entidad. Los consumos hechos con otras billeteras virtuales, con plataformas de pago distintas o usando solo saldo en cuenta sin pasar por BNA+ MODO quedan afuera del beneficio. También están excluidos los locales que funcionan como franquicias, aunque lleven el nombre de las cadenas adheridas.

Límites, plazos y supermercados incluidos El reintegro se aplica en supermercados de alcance nacional como Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, Josimar y Dia, siempre que se trate de sucursales propias. El tope es de hasta $5.000 por semana por persona, tomando como referencia el período que va del lunes al domingo. A lo largo del mes, sumando cada tramo semanal, se puede alcanzar un máximo de $20.000 devueltos en total. El dinero no se descuenta en el acto en la línea de cajas: se devuelve después, acreditado en la cuenta asociada a BNA+ del cliente. Esa devolución puede demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha de la compra, por lo que conviene revisar los movimientos con algo de paciencia.